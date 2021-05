Nu står kun AGF i vejen for AaB's europæiske drøm: - Vi har et bedre hold

FODBOLD:Der står en billet til europæisk fodbold på spil, når AaB's superligamandskab på fredag drager til Aarhus for at møde AGF i en alt-eller-intet kamp.

AaB kommer med to friske sejre i bagagen - senest 4-0 over SønderjyskE mandag, der sikrede nordjyderne syvendepladsen, mens AGF omvendt har tabt deres to seneste opgør i mesterskabsspillet og endte langt fra medaljerne.

- Jeg tror på, at selvtilliden og formen kan være med til at udligne tabellen, selvom AGF da nok er favoritter. Det må de også gerne være, men jeg har en rigtig fin fornemmelse på vores vegne, siger AaB's Kasper Kusk.

- Vi har spillet nogle gode kampe på det seneste, og nu er vi også begyndt at vinde på udebane, så det lover godt. Vi er blevet styrket i selvtilliden, er mere afklarede i vores spil og har ikke så store udsving som tidligere, påpeger Kusk.

Den norske midtbanespiller Iver Fossum går et skridt videre og mener, at AaB ganske enkelt har et bedre hold end AGF.

- Det kan godt være, at de på papiret bliver udråbt til favoritter, men jeg synes, vi er ligeså gode - ja faktisk bedre end dem. Det har vi også vist flere gange, når vi har mødt dem de seneste sæsoner, så jeg har stor tro på, at vi drager til Aarhus og tager den Europa-plads siger Iver Fossum.

AaB-træner Martí Cifuentes vælger dog at nyde sejren over SønderjyskE, inden forberedelserne tirsdag starter til fredagens afgørende kamp om en plads i den nystartede Uefa Conference League.

- Nu skal vi have lov til at nyde vores præstation og så starter forberedelserne tirsdag til kampen på fredag. AGF er stærke på hjemmebane, så det bliver en god udfordring for os.

- Den første udfordring, vi satte os, var at tage syvendepladsen, og det lykkedes vi med. Nu stiller vi sigtekornet ind med den næste udfordring, siger spanieren.

AaB mødte senest AGF i december 2020, hvor de tabte 0-3 og blev spillet ud af stadion i Aarhus.