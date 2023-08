Nu står profil i fjendens lejr i lokalopgør: - Jeg fik aldrig et tilbud fra Hobro

En mangeårig hjemmebane bliver til udebane for Mathias Haarup, når DS Arena i Hobro søndag eftermiddag lægger græs til det nordjyske lokalopgør mellem Hobro IK og Vendsyssel FF i landets næstbedste fodboldrække.

Bortset fra et lille års afstikker til norske Jerv har Mathias Haarup brugt langt størstedelen af sin seniorkarriere i Hobro IK, men efter sommerens skifte til Vendsyssel FF skal han søndag forsøge at finde gæsternes omklædningsrum på sin tidligere hjemmebane.

- Det bliver en speciel kamp. Det er da lidt underligt at skulle spille mod en klub, jeg har følt mig så godt tilpas i i mange år. Fodboldmæssigt er det selvfølgelig en fordel, at jeg ved så meget om modstanderen i forhold til spillestil og så videre, men jeg har ikke prøvet at skulle spille mod så mange af mine kammerater før.

- Det bliver en sjov kamp, og så må vi se, hvem der får håneretten, siger Mathias Haarup.

Den 27-årige back vendte i vinter hjem til Hobro på en kontrakt af et halvt års varighed. Den aftale blev ikke forlænget, og i stedet satte Mathias Haarup sidst i juli sin underskrift på en treårig aftale med Vendsyssel FF.

I juni fortalte Hobro-træner Martin Thomsen, at Mathias Haarup havde takket nej til et tilbud fra himmerlændingene, men den udlægning kan backen ikke genkende.

- Jeg var egentlig interesseret i at se på det, hvis der var kommet et tilbud fra Hobro, men det gjorde der aldrig. Jeg har ikke haft muligheden for hverken at sige ja eller nej til noget, siger Mathias Haarup, der dog er godt tilfreds med, at den fodboldmæssige fremtid nu ligger i Vendsyssel.

- Det har været rigtig godt at komme herop. Det er klart, at jeg ikke er i den fodboldmæssige form, jeg skal være i, for da jeg kom til Vendsyssel, havde jeg hverken spillet kampe eller trænet med et hold, siden jeg blev skulderskadet i april.

- Men jeg er kommet op til en rigtig god trup og en dygtig træner, der virkelig går i detaljen med tingene, siger Mathias Haarup.

Det er dog hans tidligere klub, der har fået den klart bedste sæsonstart. Hobro har maksimumpoint efter tre spillerunder i NordicBet Ligaen og spillede sig i torsdags sikkert videre til anden runde i pokalturneringen.

Vendsyssel FF er noteret for fire point og led i torsdags et skuffende pokalexit mod Young Boys fra 3. division.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket over Hobros start. Jeg synes, at man har kunnet se tegningerne til det i et stykke tid, og jeg er bare glad for, at de har fået noget godt sat sammen.

- Jeg synes dog, at vi står godt til kampen. Pokalkampe lever tit sit eget liv, og vi stillede med et hold, der ikke har spillet meget sammen. Hvis vi skal slå Hobro, ved vi, at det kræver, at vi matcher deres hårde arbejde, men vi tror 100 procent på, at vi kan hente tre point dernede, siger Mathias Haarup.

Der er kampstart på DS Arena søndag klokken 15.