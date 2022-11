Nu starter Danmarks medaljejagt: Sådan er chancerne

CELJE:Fredag aften tager de danske håndboldkvinder hul på endnu en slutrunde, når de kickstarter EM i Slovenien med en kamp mod værtsnationen.

Målsætningen er nok engang at spille med i finaleweekenden, og efter at Jesper Jensens udvalgte for et år siden omsider fik brudt medaljetørken ved at tage bronze ved VM, skal det blive særdeles interessant at se, om det var en enkelt afstikker, eller om Danmark nu rent faktisk har etableret sig blandt de bedste hold i Europa.

Personligt mener jeg, at materialet er godt nok til, at Danmark skal tage en medalje igen. Også selvom holdet har været ramt af skader og afbud - med Line Haugsted og Mia Rej som de to mest prominente. For Jesper Jensen har stadig en del våben tilbage i sit arsenal.

Helt klassisk er det individualisterne, der skal præstere i en kollektiv kontekst, hvis Danmark skal have succes ved slutrunden. Keeperne Sandra Toft og Althea Reinhardt skal sammen med forsvaret holde et højt niveau, så den danske kontrafase kan blive fodret. Det skal være rygraden.

Angrebsmæssigt handler det så om at få iscenesat navne som Simone Pedersen, Mie Højlund, Anne Mette Hansen og Kristina Jørgensen, som gerne skal bygge på niveauet fra opvarmningsturneringen Golden League.

Udover Slovenien møder Danmark også Serbien og Sverige i den indledende EM-pulje, og jeg ser en realistisk mulighed for, at holdet kan tage maksimpoint med videre til mellemrunden, hvor hold som Norge og Ungarn formentlig venter. Det kan også godt vise sig at blive en nødvendighed, for her stiger kvaliteten af modstanden i den grad.

Især Norge er jo kendt som et stærkt mesterskabshold, og Danmark skal helst ikke ud i en situation, hvor det vil kræve en sejr over dem, hvis semifinalepladsen skal i hus.