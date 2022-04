Nu starter guldkampen: Sådan står Aalborg Pirates før første finale

ISHOCKEY:Aalborg Pirates spiller fredag aften første kamp i Metal Ligaens finaleserie mod Rungsted Seier Capital, hvor de to hold går ind til første opgør med vidt forskellige optakter.

Det skyldes, at Aalborg Pirates i semifinalen besejrede Odense Bulldogs med 4-0 i kampe, mens Rungsted Seier skulle ud i alle syv opgør mod Esbjerg Energy, og de sidste tre kampe endte desuden i overtid. Rungsteds sidste semifinalekamp blev spillet mandag 11. april.

- Det er hvile mod hvile-diskussionen. De kommer tydeligvis til finalen i en god slutspilsrytme, men vi har gjort et godt stykke arbejde ved at arbejde hårdt og få lidt hvile inden opgøret fredag, og vi håber, at vi er klar, når pucken droppes, lyder det fra Aalborg Pirates' træner Garth Murray.

Pirates spillede sidste semifinaleopgør 4. april, og der har derfor været en god rum tid for spillerne til at få hvile, og måske komme ud af en god slutspilsrytme. Det har derfor været vigtigt for Garth Murray at give hvile, men ikke for meget, så spillerne kan være helt klar fra start.

- Det har handlet om at få god fart til træning, sætte gutterne i kampsituationer og presse hinanden. Det har været vigtigt for os, for vi har haft en lidt lang pause siden semifinalen, og spillerne plejer normalt at få en god rytme i slutspillet.

- Vi skal bare være klar fra start. Det er slutspilshockey, så der er virkelig ingen undskyldninger for ikke at være klar, og tempoet vil være højt fra start, påpeger Garth Murray.

Aalborg Pirates cheftræner Garth Murray husker sidste års finaleserie mod Rungsted, og han håber på, at nordjyderne kan få en bedre start i årets finaleserie mod samme modstander Arkivfoto: Claus Søndberg

I Aalborg Pirates' semifinaleserie mod Odense fik holdet en svingende start, hvor de vandt alle fire opgør, men ikke spillede deres bedste hockey i de første to opgør.

- Mod Odense fik vi et par sejre i overtid, før vi fandt os til rette i serien, og jeg synes egentlig, at det var en fin start for os i den serie, hvis vi ser på skudstatistikken, siger Garth Murray.

Sidste års finaleserie endte med nederlag til Aalborg Pirates mod netop samme modstander, som de står over for i år, og dengang startede finaleserien ikke prangende for aalborgenserne, hvilket træneren naturligvis håber på at ændre denne gang.

- Det var en frustrerende serie for os, hvor vi havde en masse chancer i de første par kampe, men ikke var i stand til at tage sejrene. Vi håber på, at vi får en god start denne gang, men vi ved også, at det er en lang syv-kampserie.

- Vi glæder os bare til at konkurrere. Vi kan selvfølgelig huske finaleserien fra sidste år, og hvordan det resultatmæssigt gik skævt for os. Vi er glade for at være i finalen, og vi ved, at vi står over for en stærk modstander i Rungsted, der gør rigtig mange ting godt, slutter Garth Murray med reference til sidste års finaleserie, der endte med et nederlag på 2-4 i kampe.

Til fredagens opgør, der spilles 20.30 på Aalborg Pirates' hjemmebane Sparekassen Danmark Isarena er der i skrivende solgt 4000 billetter ud af de 5000 mulige. Det skyldes muligvis en koncert med The Minds Of 99, der foregår på samme tid og i samme arena, og det kan samtidig give problemer med parkeringsmulighederne, hvorfor der fra Aalborg Pirates' side opfordres til flere ting.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå problemer, men der er kun de parkeringspladser, der er. Vi opfordrer til at bruge kollektiv trafik, hvor det jo er muligt at køre gratis med NT, hvis du har billet til kampen, samtidig med at vi opfordrer folk til at komme tidligere, og det har vi aldrig ment så meget, som vi gør nu, lyder det fra administrationschef hos Aalborg Pirates Thomas Simonsen.