Nu starter historisk kvindeliga: Tre nordjyske hold sigter alle mod slutspillet

FODBOLD:For første gang er der hele tre nordjyske hold i kvindernes bedste fodboldrække, når en ny sæson i Gjensidige Kvindeligaen lørdag eftermiddag skydes i gang.

AaB har gjort Fortuna Hjørring og FC Thy/ThistedQ følgeskab, og alle tre klubber sigter efter en plads i top-6 og dermed adgang til slutspillet.

- Men det tror jeg, at alle otte hold i rækken sigter efter, så det bliver en hård og spændede sæson. Topholdene er måske blevet svækket lidt, men bredden i rækken er større end nogensinde, mener FC Thys cheftræner, Torben Overgaard.

Pokalfinalisterne fra Thisted indleder med et brag mod Fortuna Hjørrings danske mestre - på udebane i Hjørring.

- Det er en hård start, men Fortuna har haft en del udskiftning i truppen, så det kan måske være en fordel at møde dem, før de har fået spillet deres hold sammen, håber Torben Overgaard.

FC Thy/ThistedQ har formået at holde på hele truppen - med undtagelse af Lotte Haaning, der har valgt at stoppe karrieren. Dog sidder anfører Mathilde Kjeldgaard ude nogle uger endnu - på grund af et brækket kraveben.

Var forudseende i vinter

- Vi var forudseende at forlænge med hovedparten af vores spillere i vinterpausen, og det kommer os til gode nu, for efter en stærk sæson med en fjerdeplads og en pokalfinaleplads er nogle af vores profiler helt sikkert blevet attraktive for andre klubber, siger Torben Overgaard.

Fortuna Hjørring har i sommerpausen mistet anfører Caroline Rask, der skifter til AC Milan, men til gengæld har man hentet tre udenlandske talenter i skikkelse af den australske offensiv-spiller Indiah-Page Riley, midtbanespilleren Brenna Rae Ochoa samt forsvarsspilleren Vicky Bruce - de sidste to begge fra USA.

- Vi har fortsat en fin stamme på holdet, og de har her i opstarten taget et stort ansvar. De har sat holdet i forreste række og gjort det nemt for os at skabe en god overgang til den nye sæson. Vi har ændret på flere af detaljerne i vores spil, og der er flere strenge at spille på, alt efter hvordan vi ønsker at påvirke kampen, siger cheftræner Niclas Hougaard Hansen til klubbens hjemmeside.

AaB debuterer lørdag i kvindernes bedste fodboldrække, hvor turen går til Køge. Arkivfoto: Bo Lehm

Oprykkerne AaB starter søndag på udebane mod HB Køge, der også er nye i det fine selskab.

AaB har holdt på hovedparten af truppen og derudover forstærket sig med den finske forsvarsspiller Sanna Porali, den bulgarske offensiv-spiller Evdokia Popadinova samt angriberen Mia Rødvig Olesen, der er hentet i Vildbjerg. Derudover har Martin Dale Stephens overtaget tøjlerne som cheftræner fra Kenneth Cortsen..