Nu starter slutspillet for Aalborg Håndbold: Det her forventer Stefan Madsen fra 'vanvittig' pulje

HÅNDBOLD:Onsdag starter slutspillet for de forsvarende danske mestre Aalborg Håndbold, når de besøger Mors-Thy Håndbold, og selvom Aalborg har besejret Mors-Thy i fire ud af fire opgør, samt vundet både ude og hjemme mod de to andre hold i puljen fra Skjern og Fredericia, forventer cheftræner Stefan Madsen ikke, at Aalborg løber puljen over.

- Det bliver en vanvittig pulje, hvor det er rigtigt, at vi har overhånden på de tre hold, vi møder, men som jeg også har sagt til drengene, starter en helt ny turnering nu, og der er ikke ret langt imellem os nu, så vi skal ud at angribe.

- Jeg håber det selvfølgelig, men jeg har absolut ingen forventning om, at det ''bare'' bliver at køre dem over. Det er tre meget, meget svære udebaner, vi skal på - bare start med onsdag, Bette Balkan. Jeg kunne ikke forestille mig, at der er et hold i Danmark, de hellere vil slå end os, lyder det fra Stefan Madsen.

Cheftræner Stefan Madsen har allerede løftet Santander Cup-pokalen i denne sæson samt Super Cup-pokalen. Han har stadig mulighed for to mere af slagsen i denne sæson. Arkivfoto: Bente Poder

Og Stefan Madsen har respekt for Mors-Thys hjemmebane, men hvad forventer han fra slutspillets første modstander.

- De har nogle kvaliteter, de har i foråret vist, at de har en struktur. Vi har spillet i foråret, men det har Mors-Thy så sandeligt også, selvom jeg er med på, at de blev ramt af lidt småskader i slutningen af grundspillet, der gjorde, at de havde det lidt sværere - det bliver en vild kamp, det er jeg ret sikker på.

- Mors skal ud at angribe og hente nogle point, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at ryge i den semifinale, så jeg er sikker på, at de kommer med alt, hvad de overhovedet ejer og har, ligesom de på samme måde blæste til angreb på nede i Herning til Final4, forklarer Aalborg Håndbolds cheftræner.

Aalborg Håndbold har for alvor fundet formen fra starten af dette forår, hvor de i dette kalenderår har vundet samtlige af deres kampe i alle turneringer, og derfor må de også gå ind til deres slutspilspulje som store favoritter - og de starter jo også med to point mod Skjerns ene, mens Fredericia og Mors-Thy må tage til takke med nul point før starten på slutspillet.

- Jeg har en forhåbning om, at vi går hele vejen, og jeg forventer, at vi yder vores absolut maksimale hver evig eneste gang. Det gør jeg, fordi jeg ved, at med den kvalitet, vi har på holdet, har vi en ekstremt god chance for at gå hele vejen. Vi har vist over en lang periode, at vi er inde i en god rytme, og samtidig med at vi konkurrerer internationalt, har vi fundet en god balance i tingene, siger Stefan Madsen.

Benjamin Jakobsen og Simon Gade skal for femte gang i denne sæson forsøge at stoppe Mads Hoxer Hangaard og Mors-Thy, når de onsdag mødes i første slutspilspuljekamp. Arkivfoto: Bente Poder

Stefan Madsen har samtidig ført det stærke Aalborg-hold til kvartfinalerne i Champions League, hvor de møder ungarske Veszprem i midten af maj, men det danske mesterskab får alligevel maksimalt fokus.

- Selvfølgelig har vi et stort mål om at gentage succesen fra sidste år med at nå hele vejen til Final4, men det helt, helt store mål for os er at genvinde det danske mesterskab, så vi igen næste år kan komme ud og kæmpe om at komme til Køln.

- Vi har ikke glemt, hvor vi skal have smør på brødet, og vi har heller ikke glemt, hvad årsagerne er til, at vi spiller internationalt, for det er fordi, at vi er danske mestre, og så har vi heller ikke glemt at lægge fokus på de kampe, der er herhjemme for os, for de er fuldstændigt afgørende for os, slutter cheftræner for Aalborg Håndbold, Stefan Madsen.

Aalborg Håndbolds første kamp i slutspillet ude mod Mors-Thy spilles 18.30 onsdag aften.