Nu starter VM: Det skal man forvente af de danske håndboldkvinder

HÅNDBOLD:Når de danske håndboldkvinder torsdag aften åbner VM under spansk himmelstrøg, er det i rollen som storfavoritter. Ikke bare til at slå Tunesien, men til at vinde den indledende pulje, der også tæller Congo og Sydkorea.

Jeg forventer, at Jesper Jensens udvalgte vinder puljen og dermed tager maksimumpoint med videre til mellemrunden, hvor Ungarn og Tyskland sandsynligvis venter.

Det er også lande, som Danmark kan matche, og jeg ser i det hele taget gode chancer for, at holdet kan kæmpe sig frem til en semifinale og dermed blande sig i medaljekampen ved VM.

Her kan alt ske, men jeg tror dog, at Norge og Frankrig vil være for stor en mundfuld - både for Danmark og alle andre nationer.

Det danske holds styrke er, at det er ret komplet og sammentømret. Der er masser af rutine, og rollerne er skarpt fordelt, så alle ved, hvad de skal bidrage med og også er trygge ved det.

Vi har gode skytter, gode gennembrudsspillere og hurtige og træfsikre fløje. Og så har vi en fysik og en styrke i defensiven, som krydret med to dygtige målmænd giver gode betingelserne for at holde modstanderens score nede.

Jeg forventer ikke, at den enkelte danske spiller kommer til at stikke af på måltavlen ved VM, men derimod at en masse spillere på skift vil træde i karakter.

Og netop med udsigt til en overkommelig indledende dansk pulje tror jeg også, at Jesper Jensen vil sørge for at bringe så mange navne i spil som muligt, så alle får en fornemmelse af at være spillet ind i turneringen.

Men det danske holds VM starter reelt først i mellemrunden.