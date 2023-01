Nu starter VM: Sådan bliver Aalborg-spillernes roller

AALBORG:Fredag aften går det løs for de danske håndboldherrer ved VM, hvor Danmark i åbningskampen møder Belgien.

Det bliver med tre spillere fra Aalborg Håndbold på holdet, og der er ingen tvivl om, at de alle er tiltænkt en rolle af landstræner Nikolaj Jacobsen. Spørgsmålet er bare, hvor stor den bliver, for bredden hos Danmark er større end nogensinde.

Den relativt nemme indledende danske pulje, hvor Bahrain og Tunesien er de øvrige modstandere, betyder, at der er lagt op til, at spilletiden skal fordeles bredt. Dels for at få spillet alle ind i turneringen - og dels for at minimere sliddet på den enkelte.

Henrik Møllgaard har i mange året været et sikkert kort i det danske midterforsvar, men denne gang er der virkelig mange om buddet derinde. Kun Magnus Saugstrup ser selvskreven ud via hans kompetencer til at dække offensivt og orkestrere en kontrafase.

Både Simon Hald og slutrundedebutanten Lukas Jørgensen vil helt sikkert byde Møllgaard op til dans, og i den sammenhæng bliver det interessant at se, hvordan Nikolaj Jakobsen vil prioritere fordelingen af spilletid i de indledende kampe.

En indarbejdet rolle

Mikkel Hansen har i snart 15 år været en del af det danske landshold, og hans offensive evner kommer holdet også til at nyde godt af ved dette VM.

Siden Mikkel i sommer kom til Aalborg Håndbold, har han godt nok fået varierende med spilletid, men han har også skullet finde sig selv igen efter et halvt års håndboldpause, og der har været mange nye ting for ham at forholde sig til i Aalborg. Det positive er også, at Mikkel på ingen måde kommer slidt ind til dette VM og har god tid til at blive spillet varm i løbet af turneringen.

Der er heller ingen tvivl om, at Mikkel Hansen på landsholdet har en mere klart defineret og indarbejdet rolle, som han vil kunne falde ind i. Derfor føler jeg mig egentlig overbevist om, at Mikkel Hansen nok skal få den sædvanlige nøglerolle, når de afgørende VM-kampe skal spilles.

Hvis man skal begynde at kigge på mulige afløsere på landsholdet, ligner Simon Pytlick et rigtigt godt bud på en mand, der kan overtage tronen fra Mikkel.

Mads Hoxer har god grund til at smile. Han får slutrundedebut for Danmark ved VM-slutrunden i Sverige. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Hoxer skal suge til sig

Det tredje Aalborg-kort i den danske VM-trup er højrebacken Mads Hoxer, der står foran sin slutrundedebut. Det er utroligt flot, at han allerede nu er blevet udtaget, men der er heller ingen tvivl om, at han står klart bag Mathias Gidsel i køen til spilletid.

Vi skal dog ikke mange år tilbage, før netop Gidsel ikke var tiltænkt nogen stor rolle, men pludselig bragede igennem alligevel. Vi kan jo heller ikke sige, om Danmark slipper igennem slutrunden uden skader, og den slags kan nogle gange definere og omdefinere rollerne.

Mads Hoxer skal nok suge spilleminutter til sig i den indledende pulje, for jeg tror, at landstræneren vil prioritere at få alle spillere i gang. Så for Aalborg-talentet handler det om at slå til, når chancerne byder sig og så ellers putte en masse slutrundeerfaring indenfor vesten. Hvad der derefter falder af til ham, skal han bare betragte som bonus.