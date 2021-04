Nu tilsmiler heldet Vendsyssel: - Alting går op i en større enhed

FODBOLD:En sjælden følelse slog sig ned hos 11 mand på græstæppet på Nord Energi Arena lørdag eftermiddag, da kampens dommer, Chris Johansen, efter i alt 95 minutters fodbold for sidste gang fløjtede.

Vendsyssel FF sejrede nemlig hjemme mod Skive.

Selvom de tre point må lune, er det stadig en lunefuld situation, vendelboerne befinder sig i. Der er nemlig stadig et point op til Skive over nedrykningsstregen på trods af sejren lørdag.

Man skal dog ikke kimse af betydningen af lørdagens - og årets første - hjemmesejr.

- Jeg er stolt af drengene og deres præstation i dag. Vi holder hovedet højt i denne kamp. I denne sæson har vi haft mange ting imod os, men i dag går vi ud og viser endnu en god indsats, siger Michael Schjønberg.

Netop Skive var modstanderen i sidste weekend. Her havde Vendsyssel-mandskabet i overvejende grad teten, og selvom, der ikke er noget, der hedder fortjent i fodbold, så kunne man ikke have haft meget imod, at det var Schjønbergs mandskab, der ville være løbet med sejren. Men sådan gik det altså ikke, efter Skives Mikkel Lassen bragte balance i regnskabet i slutningen af kampen.

- Vores mål er selvfølgelig lidt heldigt. Nu har vi været uheldige så mange gange, men det vender. Det går altid op i en større enhed. Stor ros og cadeau til gutterne for at holde fanen højt, lyder det fra Schjønberg.

I forberedelserne op til kampen har Vendsyssel især øvet sig på det defensive aspekt.

- Vi har haft en god træningsuge, hvor har vi holdt fokus på at stå godt i defensiven. Vi mangler lige det sidste, men målet, vi laver i dag, er ikke noget, man kan træne i. Det var heldigt, men det tager vi med, siger Vendsyssel-træneren.