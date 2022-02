Nulløsning for AaB i generalprøven

FODBOLD:Det sluttede uden vinder, da AaB og SønderjyskE testede formen for sidste gang inden næste uges forårspremiere i Superligaen.

De to hold spillede fredag eftermiddag 0-0 på Aalborg Portland Park i en chancefattig affære.

AaB SønderjyskE 0-0 (0-0) AaB's opstilling (3-5-1-1): Jacob Rinne - Mathias Ross (Daniel Granli, 46. minut), Rasmus Thelander, Anders Hagelskjær - Kristoffer Pallesen (Kasper Høgh, 62. minut), Malthe Højholt (Anosike Ementa, 88. minut), Magnus Christensen, Louka Prip, Jakob Ahlmann - Iver Fossum - Frederik Børsting (Kasper Kusk, 75. minut) VIS MERE

AaB var en del på bolden i kampens indledning, men som første halvleg skred frem, overtog SønderjyskE styringen.

Det gav en stor chance til Emil Berggreen efter 21 minutters spil efter et langt indkast, men tæt under mål sparkede den tidligere Hobro-angriber forbi mål.

Emil Berggreen fik til gengæld bolden i nettet efter 40 minutters spil, men den scoring blev annulleret for offside.

Gæsterne var bedst i første halvleg, men lige inden pausen fik AaB sin hidtil største chance efter en dødbold. Louka Prip styrede imidlertid sin afslutning snert forbi mål, og derfor var det målløst efter de første 45 minutter.

I anden halvleg lagde Frederik Børsting ud med en afslutning, der blev rettet af og derfor var lige ved at snyde SønderjyskE-målmand Lawrence Thomas, men derudover var der meget langt mellem højdepunkterne i de sidste 45 minutter.

Tættest på et sejrsmål var AaB's indskiftede angriber Kasper Høgh 13 minutter før tid, da bolden landede for hans fødder efter et par blokerede afslutninger, men den tidligere Hobro-angriber sparkede over mål.

AaB møder FC Midtjylland på udebane i forårspremieren i 3F Superligaen. Kampen spilles søndag 20. februar klokken 14.