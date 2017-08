Nulløsning i Horsens

FODBOLD: Der blev da løsnet en anelse mere op for spillet efter pausen, men fredagens Superligakamp mellem AC Horsens og AaB lignede nærmest fra første fløjt en nulløsning.

Og sådan endte det da også, hvilket betyder, at AaB fortsat står med kun en sejr i de sidste 17 kampe, og holdet har nu fire point for fem kampe i Superligaen.

Til allersidst i kampen var AaB dog tæt på at komme foran. Frederik Børsting kombinerede sig godt igennem på midten og lagde bolden til nærmeste stolpe, hvor også indskiftede Jannik Pohl kom farende, men hans afslutning sneg sig lige forbi den fjerne opstander.

AaB havde ændret på flere pladser fra kampen mod Hobro. Den skadede Jores Okore blev erstattet af Jakob Blåbjerg, mens Jakub Sylvestr fik chancen i angrebet i stedet for Jannik Pohl - endelig kom Rasmus Thellufsen på fra start i stedet for Marco Meilinger.

Første halvleg havde vel nærmest kun et enkelt skud for mål - da Kjartan Finnbogason fik revet sig fri på højrekanten og sparkede fladt mod mål fra kanten af feltet, men den sad sikkert i favnen hos Nicolai Larsen

AaB kunne dog i hele kampen glæde sig over, at defensiven stod godt imod det ellers så frygtede luftvåben hos AC Horsens,

Både frispark og dødbolde blev afvist på glimrende vis af Blåbjerg og Kasper Pedersen i midterforsvaret trods trusler som Bubacarr Sanneh og Simon Okosun.

AaB prøvede i første halvleg mest over venstrekanten med Rasmus Thellufsen og Jakob Ahlmann, der kombinerede fint, men slutproduktet manglede i den grad.

Kort før pausen fik AaB chancen i en omstilling. Lesniak prikkede bolden frem mod Sylvestr efter et AC Horsens-frispark, og Sylvestr kom foran sin mand, men mistede balancen i duellen og måtte nøjes med hjørnespark.

I anden halvleg kom der lidt flere tilbud. Kjartan Finnbogason prøvede med et flyvende hovedstød, som Nicolai Larsen fik reddet godt, og senere i halvlegen kom han fint op til et fremragende indlæg fra den tidligere AaB’er Thomas Kortegaard, men i helt fri position headede han over mål.

AaB havde dog også sine chancer efter pausen, og de tilfaldt alle Filip Lesniak.

Først kom Flores fri på højrekanten med en god stopfinte og lagde bolden tilbage til Lesniak, men hans flade indersideskud blev blokeret af Bubacarr Sanneh. Senere i halvlegen var det Kristoffer Pallesen, der kom godt igennem i højresiden, og hans indlæg endte efter en blokering hos Lesniak, der igen måtte se sit skud blokeret.

AaB spiller i den kommende weekend på hjemmebane mod AGF.