Ny AaB-anfører er både stolt og forbandet

FODBOLD:Lars Kramer stillede for første gang op med anførerbindet på armen, da AaB søndag aften mødte Brøndby i Superligaen. Kampen blev dog alt andet end mindeværdig for den hollandske forsvarsspiller, da aalborgenserne blev slået 3-2 på en sidste øjebliks scoring.

- Det må jo aldrig ske, at de får lov at score efter et langt indkast i sidste minut. Det er vi nødt til at se nærmere på, for vi havde problemer på flere andre standardsituationer i kampen, erkender Lars Kramer.

Det var også sådan, at kampen startede, da Brøndby headede sig i front med 1-0 efter et hjørnespark i kampens andet minut.

- Vi tabte for mange dueller i de første minutter, og starten var jo den værst tænkelige. Specielt på Brøndby Stadion, hvor deres fans kan give dem vinger, siger hollænderen, der ikke vil bruge det som en undskyldning, at AaB havde skiftet fire mand til kampen og stillede op i en ny formation med tre stoppere.

Lars Kramer vinder her en luftduel mod Brøndby. Dem tabte AaB dog for mange af, og det kostede i den sidste ende et nederlag. Foto: Claus Søndberg

- Det handlede om, at vi tabte alle duellerne i de første 20 minutter, så vi kan ikke bruge ændringerne som nogen undskyldning, forklarer Lars Kramer, der siden så holdkammeraterne tage skeen i den anden hånd.

- Jeg er virkelig stolt over at se, hvordan alle på holdet rejste sig, så vi kom tilbage på 2-2. Jeg synes faktisk, at vi var så gode, at vi fortjente sejren. Vi havde jo tilløb til rigtig mange chancer, og det gør det ekstra svært at sluge Brøndbys sejr, forklarer AaB-forsvareren.

Netop modreaktionen på Brøndbys drømmestart og de fine offensive takter, som AaB siden viste, giver Lars Kramer håb om overlevelse i Superligaen, selvom aalborgenserne aktuel har fire point op til redningen.

- Det er vores egen fejl, at vi ligger der, hvor vi ligger, for vi burde have haft mange flere point på nuværende tidspunkt. Men vi må bare arbejde endnu hårdere for at vende den her situation. Det starter i den kommende weekend mod Silkeborg, og søndagens indsats viser i hvert fald, at vi ikke mangler selvtillid eller tro på tingene, slutter Lars Kramer.