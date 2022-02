Ny AaB-angriber fik scoret i sin debut: - En af de bedste dage i mit liv

FODBOLD:Han måtte begynde kampen på bænken, men søndagens 2-0-sejr på udebane over FC Midtjylland bliver alligevel en af dem, som AaB's Kasper Høgh kommer til at huske.

Den 21-årige angriber, der i januar blev købt i Hobro, blev skiftet ind fra anden halvlegs start og kvitterede med en debutantscoring, da han godt 10 minutter efter sin indskiftning stod på det rigtige sted efter et hjørnespark og gjorde det til 2-0.

Det var ikke bare Kasper Høghs første mål for AaB, men også karrierens første fuldtræffer i landets bedste række.

- Det kunne ikke have været skrevet meget bedre. Jeg spillede nogle kampe i Randers, hvor jeg desværre ikke fik scoret, så det betyder selvfølgelig meget at få hul på det allerede i den første kamp i AaB. Det er en af de bedste dage i mit liv, siger Kasper Høgh, der udover målet også var meget godt tilfreds med det spillemæssige indhold i den første officielle kamp i AaB-trøjen.

- Jeg havde en masser dueller i luftrummet, og det gik godt. Jeg lavede nogle fejl i spillet med fødderne, men jeg arbejdede fint og vandt nogle dueller, så det var en fin debut, siger Kasper Høgh.

Den tidligere Hobro-angriber sad ellers ikke og forventede, at han skulle få sin debut allerede fra anden halvlegs start.

- Milan (Makaric, red.) spillede jo en rigtig god kamp, så jeg var da lidt overrasket over, at jeg skulle ind, men jeg blev selvfølgelig glad. Jeg var lidt skuffet over at starte på bænken, men det er jo en del af jobbet, og jeg brugte det bare som benzin til at være endnu mere tændt, siger Kasper Høgh, der er meget glad for sin første tid i AaB.

- Det har været rigtig godt. Nordjyder er jo bare nogle skønne mennesker, der er søde og rare. Jeg er blevet taget rigtig godt imod, og jeg er super glad for at være her, siger Kasper Høgh.