Ny AaB-angriber har drømt om, men tvivlet på comeback

FODBOLD:Ikke alene var fredagens 1-1-kamp mod OB den første hjemmekamp for den tilbagevendte AaB-træner Erik Hamrén - det var også comeback for Marco Ramkilde, der blev sendt i spil efter 64 minutters spil.

Senest Ramkilde gjorde sig gældende på AaB's superligahold var i en hjemmekamp mod FC Nordsjælland den 21. oktober 2016. Altså næsten seks år mellem den seneste kamp og fredagens comeback.

- Det er noget jeg har drømt om at gøre igen. Jeg har tit tvivlet på, om det ville komme til at ske, så for mig personligt var det her en kæmpe stor dag, fortæller Marco Ramkilde, der oven i købet var tæt på at indtage rollen som den helt store AaB-helt.

Et indlæg var godt på vej til at ramme ham i panden, men så kom der lige et hoved i vejen.

- Jeg tror, der kom en lys hårtop aka Louka Prip på bolden. Desværre. Sådan er det jo. Han har øjnene på bolden så sådan er det bare nogle gange, siger Marco Ramkilde, der har overskud til at smile lidt af situationen.

Den nu tilbagevendte AaB-angriber har kæmpet med skader, men nu er han tilbage i kampform, og det skaber optimisme hos Marco Ramkilde.

- Det er helt vildt vigtigt, for det giver noget selvtillid og noget tillid til min krop, at jeg kan det, siger angriberen. Jeg har været i fuld træning i et godt stykke tid, og så har vi aftalt at bygge det langsomt op. Nu startede vi med en halv times tid, og så må vi lægge på, siger Marco Ramkilde.

- Jeg havde brug for en lang periode uden tilbagefald, og den har jeg haft nu. Formen begynder også at være der, hvor den skal være, for jeg kan bidrage i kampene, siger Marco Ramkilde.

Direkte adspurgt om, hvor lang tid det er siden, at han senest deltog i en turneringskamp, skal Marco Ramkilde have gang i de små grå for at fastslå tidspunktet. Der er nemlig gået cirka halvandet år. Skader har hærdet ham, så en kort kontrakt med AaB er på ingen måder et pres.

- For at være igennem det, jeg har været igennem, så bliver man nødt til bare at holde snuden i sporet. Så sker der, det der sker, så jeg tager det hele, som det kommer nu, siger Marco Ramkilde.

Han var faktisk tæt på at være blevet AaB-spiller på et tidligere tidspunkt, men det satte en skade en stopper for.

- Der har været lidt dialog. Jeg kan godt sige, at vi var tæt på at finde ud af noget i opstarten, men så fik jeg desværre et tilbagefald i opvarmningen til træningskampen mod AGF, og det satte tingene lidt på pause der. Så har vi genoptaget snakken over de seneste uger, og det faldt så i hak for et par dage siden, fortæller Marco Ramkilde.