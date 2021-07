Ny AaB-angriber var på træningsbanen for første gang: Sådan er hans forfatning

FODBOLD:Milan Makaric var lørdag formiddag på træningsbanen for første gang, efter at AaB fredag gennemførte købte af den 25-årige serbiske angriber.

Makaric, der i sidste sæson blev topscorer i den bedste serbiske række, trænede dog for sig selv, og han er heller ikke aktuel til søndagens sæsonpremiere på udebane mod FC København.

- Han kommer fra tre ugers ferie og var kun lige på vej til at begynde opstarten i sin serbiske klub, før vi købte ham. Han har nogle ugers arbejde at gøre, så vi må tage det lidt skridt for skridt. Det her var hans første træning, så han er selvfølgelig et stykke efter de andre.

- Jeg er heller ikke sikker på, at alle papirerne er i orden endnu, så han er ikke med i truppen i morgen, siger AaB-træner Martí Cifuentes.

Næste lørdags hjemmekamp mod FC Midtjylland falder måske også for tidligt for serberen.

- Vi må se, hvordan hans fremgang i løbet af ugen er og så tage den derfra. Jeg vil være tålmodig og ikke forsøge at forcere noget. Sæsonen er lang, og det vigtige er, at han virkelig er klar til at hjælpe holdet, når vi bringer ham på banen, siger Martí Cifuentes.

AaB-træneren må til søndagens sæsonpremiere også se bort fra den langtidsskadede anfører Lucas Andersen og Anosike Ementa. Forsvarsspilleren Vladimir Prijovic var heller ikke på træningsbanen, fordi han lørdag spiller testkamp for Jammerbugt FC, men til gengæld er Frederik Børsting klar igen.

- Børsting er med i truppen til i morgen. Han har haft store fremskridt de sidste tre-fire dage, hvor han har haft en god følelse. Det er godt arbejde af staben, der har sørget for, at han gradvist har kunnet lægge mere og mere på, siger Martí Cifuentes.