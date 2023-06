Ny AaB-boss må i gang med sit skrækscenarie: Det er noget rod lige nu

AALBORG:I torsdags satte tyske Ole Jan Kappmeier sig i sportsdirektørstolen i AaB, men lørdag stod det klart, at der venter AaB's nye sportsdirektør alt andet end et ønskescenarie.

0-1-nederlaget til Silkeborg IF betød, at AaB rykkede ned i landets næstbedste fodboldrække, så udgangspunktet bliver dårligt for AaB og den tyske investorkreds, som Ole Jan Kappmeier er en del af.

- Som vi hele tiden har sagt, er vores projekt i AaB langsigtet, og nu er det vigtigt for os at se fremad. Den nuværende situation er noget rod, men vi er meget opsatte på at slå hurtigt tilbage, siger Ole Jan Kappmeier.

Han skal nu i gang med at sammensætte den trup, der skal føre AaB tilbage til Superligaen. Nico Mantl, Kilian Ludewig og Iver Fossum har kontraktudløb, men derudover har AaB fortsat papir på mange af de spillere, der har været en del af denne sæsons nedtur.

- Det er jo ikke helt uventet for os, at vi rykker ned, så vi har selvfølgelig forberedt et scenarie, der tager højde for det. Vi har en trup med mange spillere, så der kommer til at ske forandringer, men der er også spillere vi gerne vil beholde.

- Det var godt at se en ung spiller som Sebastian Otoa spille en god kamp i dag, og vi har også en målmand i Theo Sander. Det er spillere som dem, der er fremtiden for AaB. Vi er nødt til at kunne udvikle vores egne spillere, for det vil også styrke klubbens identitet, siger Ole Jan Kappmeier.

Endnu er det dog usikkert, hvor stor en forandring AaB-truppen kommer til at gennemgå i løbet af sommerpausen.

- Jeg ønsker ikke at være så specifik i dag, men i de næste uger kommer I helt sikkert til at se, at der sker noget. Vi skal have et hold, der hurtigt kan komme tilbage til Superligaen. Vi kommer til at gå på banen for at vinde hver gang samtidigt med, at vi skal udvikle vores egne spillere, siger Ole Jan Kappmeier.

Sikkert er det, at det bliver Oscar Hiljemark, der også i næste sæson tager plads i AaB's cheftrænersæde. Svenskeren satte tidligere på foråret sin underskrift på en fireårig kontraktforlængelse, og tilliden til ham er ikke påvirket af, at sæsonen sluttede med fire nederlag i træk og en tur ned i den næstbedste række.

- Det er jo ikke tilfældigt, at vi har lavet en fireårig aftale med Oscar. Det er et langsigtet projekt, og vores tillid til Oscar er uforandret, siger Ole Jan Kappmeier.