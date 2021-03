Ny AaB-direktør: - Spillerne skal have bedre vilkår

FODBOLD:På banen kæmper AaB for overlevelse i Gjensidige Kvindeligaen, men i kulissen er fokus i lige så høj grad på en øget professionalisering af 'AaB Kvinde Elitefodbold'.

Igennem de seneste 10 år har Pia Nielsen fungeret som direktør på frivillig basis, men hun overlader nu tøjlerne til en fuldtidsprofessionel afløser.

- Det er blevet så omfattende en post, da jeg har et civilt arbejde, der optager megen af min tid. Derfor giver rigtig god mening at lave et skifte og fremover have en lønnet direktør på fuld tid, siger Pia Nielsen, der dog fortsætter i bestyrelsen.

Afløseren hedder Kjeld Simonsen, og han var i forvejen ansat i AaB som forretningsbestyrer. Han kom til klubben i sommer fra en lignende stilling hos Fortuna Hjørring, og han har flere årtiers erfaring fra Danmarks mest vindende kvindeklub.

Kjeld Simonsen på Aalborg Portland Park, hvor AaB's kvinder fremover spiller alle kampe. Foto: Lars Pauli

- Mit fokus er blandt andet på at give spillerne bedre vilkår til at forbedre sig. Vi vil gerne skabe rum til, at både træningsmængden og kvaliteten bliver øget - samt at træningen kan foregå tidligere på dagen, så spillerne ikke først kommer hjem sent om aftenen. Det vil også gøre det mere attraktivt for spillere ude fra at vælge AaB, fortæller Kjeld Simonsen.

Som en del af pakken med at blive mere attraktiv som klub er AaB-kvinderne i dette forår flyttet permanent ind på Aalborg Portland Park, hvor de skal spille alle hjemmekampe.

Gjensindige Kvindeligaen har fra den kommende sæson indgået en tv-aftale med NENT Group (Viasat), som sikrer klubberne større eksponering, og selvom aftalen ikke kaster millioner ned i klubkasserne, giver den alligevel optimisme.

AaB's kvinder skal kæmpe for overlevelse i foråret. Arkivfoto: Torben Hansen

- Det er min forventning, at den øgede eksponering vil give både ligaen og de enkelte klubber mulighed for at lave flere og bedre sponsorater. Samtidig sparer jo penge på, at vi ikke længere selv skal stå for livestreamningen af vores hjemmekampe, siger Kjeld Simonsen.

Spørgsmålet er dog, om AaB Kvindefodbold får en bid af tv-kagen i næste sæson, for holdet kan ikke vide sig sikker på at blive i den bedste række. Debutsæsonen i landets bedste række har blot kastet ét point af sig i 14 kampe, og nu venter et nedrykningsspil med seks hold (AaB, AGF og de fire bedste hold fra 1. division), hvoraf kun de to bedste overlever.

- Det er vigtigt, at vi bliver i ligaen. Vi satser på at øge vores budget fra næste sæson, så vi vil virkelig kæmpe hårdt for at blive oppe. Jeg mener også, det er et realistisk scenarie, men skulle det ske, at vi må ned i 1. division, så vil ambitionen være at rykke tilbage med det samme, fastslår Kjeld Simonsen.