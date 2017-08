Ny AaB-keeper: Bedst med fødderne

FODBOLD: Allerede torsdag formiddag var AaB’s nye svenske målmand på græs sammen med holdkammeraterne. 24-årige Jacob Rinne landede onsdag i Aalborg, og torsdag morgen skrev han under på en femårig kontrakt med superligaklubben.

- Da AaB dukkede op som en mulighed, gik det meget stærkt, og det er jeg mere end tilfreds med. Jeg ser det her som en ny start i min karriere, og at kontrakten gælder i fem år, er bestemt ingen ulempe, sagde Jacob Rinne efter det første træningspas med AaB.

Her bad vi svenskeren sætte ord på sine styrker mellem stængerne.

- Mine spidskompetencer er spillet med fødderne og en - synes jeg i hvert fald selv - ret god spilforståelse. Men som målmand skal man selvfølgelig også redde bolde, og det er jeg forhåbentlig også ret god til, kom det med et skævt smil fra Jacob Rinne.

Han nåede at spille i belgiske KAA Gent i et år, men efter en god start røg han ud i kulden.

- Det gik ret hurtigt fra mit gennembrud for Örebro i Sverige - til jeg stod i Belgien, så det var en ret stor omvæltning. Men jeg fik alligevel lov at spille fra start, og jeg synes i det store hele, at det gik godt. Jeg lavede enkle fejl, og det blev slået meget stort op af både medier og fans. Og i januar hentede klubben pludselig en ny målmand - uden at jeg havde noget kendskab til det, og siden da har jeg været reservemålmand. Det har fået mit til at kigge efter alternativer, for jeg vil gerne spille fodbold.

I AaB skal Jacob Rinne konkurrere med Nicolai Larsen og Michael Lansing (p.t. sat ud af spillet med en rygskade) om spilletiden.

- Jeg kommer jo hertil for at spille så meget som muligt. Men jeg er helt bekendt med, at der er konkurrence på pladsen, og det er kun sundt. Jeg håber dog, at jeg på sigt kan være med til at højne AaB’s niveau og hjælpe holdet til en plads i slutspillet.

Det er uvist, om Jacob Rinne er med i AaB’s trup til fredagens kamp i Horsens. Torsdag eftermiddag var svenskeren spilletilladelse endnu ikke kommet i hus.