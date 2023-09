Ny AaB-målmand fik pludselig travlt, men ikke med hænderne

Rody de Boer kunne knapt nå at blive nervøs, da han i fredags blev kastet i ilden i AaB's topkamp i NordicBet Ligaen mod Sønderjyske.

I første halvleg havde Josip Posavec vogtet AaB's mål, men da anden halvleg blev fløjtet i gang, var det i stedet den nytilkomne hollænder, der var nordjydernes sidste skanse.

- Det var ret hektisk. Vi kom ind i omklædningsrummet i pausen, og efter fem minutter kom målmandstræneren og sagde, at jeg skulle ind. Det gik stærkt, men det gik godt.

- Jeg havde ikke så meget at lave i anden halvleg, men jeg synes, det gik godt i de situationer, hvor der var brug for mig, siger Rody de Boer.

Den 26-årige hollænder kom til AaB mod slutningen af sommerens transfervindue. Indskiftningen i Haderslev var hans anden optræden i AaB-trøjen efter debuten i 6-0-sejren over VRI i anden runde af pokalturneringen.

En kamp, hvor han heller ikke ligefrem var overbebyrdet.

- Det er et tegn på, at holdet gør det godt, når målmanden ikke har så meget at lave, så det er fint. Jeg har holdt målet rent i mine to første kampe, og det er jeg glad for, siger Rody de Boer.

Han har indtil nu været meget tilfreds med skiftet til AaB, hvor han tilmed har mødt hollandsk selskab i form af forsvarsspilleren Lars Kramer.

- Jeg talte ikke med Lars, før jeg skiftede, for jeg kendte ham faktisk ikke på forhånd, men efter jeg er kommet, har han hjulpet mig rigtig meget. Det er også bare dejligt at kunne tale lidt hollandsk indimellem.

- Generelt er jeg blevet taget rigtig godt imod af alle. Både holdkammerater og staben omkring holdet har givet mig en varm velkomst, så jeg er rigtig glad for at være her, siger Rody de Boer.

Josip Posavec (tv.) måtte udgå mod Sønderjyske, men allerede mandag var kroaten tilbage på træningsbanen. Arkivfoto: Lars Pauli

I sin sidste sæson i Roda var Rody de Boer i størstedelen af sæsonen henvist til en rolle som reservemålmand, og det er også den rolle, han har indtaget i sine første uger i AaB.

Førstemålmand Josip Posavec har været blandt AaB's bedste i den første del af denne sæson, og selv om kroaten måtte udgå i fredags mod Sønderjyske, var han allerede tilbage på træningsbanen mandag og er derfor formentlig til rådighed, når det fredag gælder en hjemmekamp mod HB Køge.

- Målet er at få AaB tilbage til Superligaen så hurtigt som muligt, for det er der, klubben hører til. Jeg fokuserer på at bidrage til det.

- Josip har gjort det godt, og jeg er sikker på, at konkurrencen vil gøre os begge bedre. Den bedste kommer til at spille, siger Rody de Boer.