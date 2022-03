Ny AaB-skade kan åbne for comeback til Kasper Kusk: Her er status før Vejle-kamp

FODBOLD:Spanske Rufo fik 45 minutter på banen, da AaB sidste søndag tabte 1-4 på hjemmebane mod Silkeborg IF, men når nordjyderne søndag eftermiddag igen indtager Aalborg Portland Park til opgøret mod Vejle Boldklub, bliver det uden den 29-årige midtbanespiller.

Knæproblemer holdt ham ude i store dele af opstarten, og det er også årsagen til, at han ikke deltog i lørdagens træning.

- Rufo har lidt problemer med knæet, og det skal vi have undersøgt nærmere, så han er ikke aktuel til kampen i morgen, siger fungerende cheftræner Oscar Hiljemark.

Det kan måske give en åbning til Kasper Kusk, der ikke var blandt de 18 spillere, der blev udtaget til kampen mod Silkeborg.

- Kusk har haft en fin træningsuge, men som vi altid gør, skal vi nu hjem og tænke lidt over, hvordan vi skal sætte truppen sammen. Vi kommer til at udtage den trup, som vi synes er bedst stillet i forhold til at vinde kampen, siger Oscar Hiljemark.

Mod Silkeborg måtte Magnus Christensen udgå med en skade undervejs, men han deltog i træningen både fredag og lørdag.

- Jeg regner med, at Magnus er klar til at spille kampen i morgen, siger Oscar Hiljemark.

Foruden Rufo må AaB klare sig uden Pedro Ferreira, der er i gang med genoptræningen ovenpå en skade. I denne uge har han derfor måttet nøjes med at trække i løbeskoene.

Lucas Andersen, der er på vej tilbage fra en korsbåndsskade og Gudmundur Thórarinsson, der i sidste uge skrev kontrakt med AaB efter nogle måneder som klubløs, arbejder stadig på at ramme topformen.

De deltog begge i lørdagens træning og fulgte det op med nogle løb under opsyn af fysisk træner Javier Agenjo.