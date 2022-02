Ny AaB-spiller gamblede og endte med at vinde

FODBOLD:Fredag var første træningsdag for Gudmundur Thórarinsson. Den islandske fodboldspiller blev kort før træning præsenteret som ny mand i AaB. Han har skrevet en kontrakt med Hele Nordjyllands hold frem til sommer. Parterne har dog tilføjet en option i kontrakten, der gør det muligt at forlænge samarbejdet yderligere et år.

Første indtryk var, at Gudmundur Thórarinsson så ret fit ud, når man tænker på, at han

- Det er dejligt at være i gang igen. Jeg har været uden klub i et par måneder, så det er skønt at være tilbage på træningsbanen sammen med en trup. Folk har taget virkelig godt mod mig, så jeg er virkelig glad for at være her.

Han har tidligere spillet i FC Nordsjælland, så Gudmundur Thórarinsson kender den danske liga og den danske kultur. Måske derfor er han glad for at være tilbage i Superligaen.

- Det er meget nice. Det er en god liga med mange gode hold. Jeg håber, at vi kommer med i mesterskabsspillet, så får vi virkelige mange gode kampe. Det er også fint at være tilbage i Danmark. Jeg snakker lidt dansk, så det hjælper på det hele, siger den sympatiske islænding, som lige skal have banket lidt rust af. det gælder både form og sproglige kundskaber.

Gudmundur Thórarinsson trænede fredag med AaB for første gang.

- Der går nok lige to-tre uger, så kan jeg snakke flydende dansk igen. Der går også lige et par uger, før jeg er i topform igen. Jeg skal lige ind i rytmen igen. Jeg skal have gang i kroppen, og så håber jeg, at det kun tager to-tre uger, før jeg er i topform. Jeg kører bare på, siger Gudmundur Thórarinsson

Han kan anvendes på flere forskellige postioner. Faktisk er det svært at bestemme mere nøjagtigt, hvad der er hans favoritposition.

- Jeg kan spille flere positioner. Det er både positivt og negativt for mig. Det ville måske være bedre, hvis der var én position, som jeg spillede. Senest spillede jeg venstre back i en fireback-linje. Jeg har spillet wingback. Jeg har spillet 6'er og 8'er på midtbanen. Jeg har også spillet wing, så jeg kan løse flere positioner, siger den 29-årige altmuligmand.

Selv har han ikke nogen specifik favoritposition. Det er i stedet en meget pragmatisk tilgang til tingene,

- Træneren må tage en beslutning om, hvor jeg bedst kan hjælpe holdet, og så spiller jeg der. Jeg er ikke hentet ind til én bestemt postion, forklarer Gudmundur Thórarinsson.

Netop AaB-træner Oscar Hiljemark er vældig fornøjet med, at han nu får en spiller tilføjet, der kan dække fler positioner.

- Det er en spiller med fin kvalitet, der kan dække flere positioner, så nu gælder det bare om, at vi skal have ham i form. Det handler for mig om, at vi skal have den stærkest mulige trup, og nu fik vi muligheden for at få en yderst kvalificeret spiller tilføjet, og det tager vi gerne. Det er meget positivt, siger Oscar Hiljemark.

Svært transfervindue

Der er ingen tvivl om, at begge parter er meget tilfredse med, at det mod udgangen af februar er lykkes at lande en aftale. For Gudmundur Thórarinsson har det på det seneste handlet om at finde en ny klub siden sit ophør i New York FC.

- Det var et rigtig svært transfervindue på mange måder. Det er altid svært at træffe det rette valg, og det er jo lidt gambling i sådan en situation. Jeg fik et par tilbud, som jeg takkede nej til i starten af vinduet, og så skete der ikke så meget mere. Sådan en situation er altid lidt gambling. Så kom der en åbning i AaB, og nu er jeg meget taknemmelig for at være her. Jeg er så glad for at være her, siger Gudmundur Thórarinsson.

Nu er alt dog godt for den islandske landsholdsspiller, der har savnet at spille fodbold sammen med en flok holdkammerater.

- Jeg er hånden på hjertet - og det her er helt ærligt - bare så glad for at være her og få chancen for at spille fodbold. Jeg har virkelig savnet at spille fodbold, så jeg har slet ingen tanker på, hvad der skal ske til sommer. Nu vil jeg bare i gang og blive fit, så jeg kan hjælpe holdet, siger AaB's nye islandske spiller.

Det er en relativt kort kontrakt, der er indgået, så Thórarinsson skal gerne i gang med at præstere i en fart. Målet er nemlig at gøre opholdet i Aalborg af længere varighed end blot et par måneder.

- Naturligvis vil jeg gerne forlænge mit ophold i AaB, men jeg har ikke trænet med et hold i to måneder, så jeg er bare glad for at være tilbage, og så ved jeg, at det tager lidt tid, før jeg er i topform igen. Derfor vil det også været dumt af mig, hvis jeg ikke 100 procent fokuserer på bare at blive fit og kampklar så hurtigt som muligt, siger Gudmundur Thórarinsson, der glæder sig til at kunne løbe ind på Aalborg Portland Park.

- Jeg kender jo en del til klubben og dens fans, og jeg ved, at stemningen er høj, når vi spiller hjemme. Klubbens fans kan forvente, at jeg bare vil forsøge at arbejde hårdt. Jeg synes også selv, at jeg har en fin nok venstrefod. Jeg tror, jeg kan hjælpe holdet på mange måder. I bund og grund kan klubbens fans og mine medspillere forvente en spiller, der vil gøre alt for at vinde hver eneste kamp, siger Gudmundur Thórarinsson.