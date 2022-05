Ellegaard troede, AaB-tilbud var en joke

AALBORG:Mandag stemplede en ny AaB-spiller ind til første træningsdag. 38-årige Kevin Stuhr Ellegaard skal agere målmandsvikar i de sidste dage af sæsonen, fordi Theo Sander er med det danske U17-landshold til EM i Israel.

Historien om den ældre cirkushest, der kan dufte savsmuldet i manegen, passer meget godt på Kevin Stuhr Ellegaards entré i AaB. Da træningen kom i gang, var han på, som havde han aldrig været væk fra fodboldgerningen. Der blev råbt og dirigeret, som var det DR's symfoniorkester, der skulle hjælpes igennem en ouverture.

- Det var fedt. Man er jo super privilegeret. Klubben har jo så flotte omgivelser her i AaB. Træningsanlægget og hele miljøet her i klubben stinker af klasse. Det er sjovt at være tilbage i noget, som jeg er opvokset i, siger Kevin Stuhr Ellegaard.

Fysisk var der ikke en finger at sætte på keeperens fremtoning. Hvis man ikke vidste bedre, ville man ikke tro, at det her er en målmand, der ikke har trænet i næsten et halvt år. Bliver der brug for ham, så er det en skarp målmand, AaB sætter på mål.

- Det vigtigste er, at jeg er klar fysisk. Vi skal dosere det helt rigtigt. Stængerne er nok ømme i morgen, men jeg har holdt mig i form, siden jeg stoppede. Jeg har ikke spillet fodbold, men jeg har holdt mig i gang. Det er bare noget andet at spille professionel fodbold, og gud ske tak og lov for det, for ellers gav det ikke nogen mening at være ude i seks måneder og så gå ind og være på niveau. Der er heller ingen tvivl om, at min adrenalin er lidt højere, end de andres er i dag, siger Stuhr Ellegaard, der var på i træningsøvelserne. Alle markspillere fik et par instrukser med på vejen.

Da han blev kontaktet af AaB, troede Kevin Stuhr Ellegaard, at han var ved at blive offer for en prank.

- Jeg troede, det var en joke af en art. Jeg troede, det var et nyt fodboldprogram. Min første tanke var, at jeg var for gammel til at hoppe på den her, så i de første minutter af samtalen virkede jeg nok lidt arrogant. Sådan lidt: Ja ja det klart-agtigt. Men pludselig kunne jeg godt høre, at det var seriøst.

Der skulle ikke mange overvejelser til, men aftalen skulle dog lige godkendes hos Kevin Stuhr Ellegaards nuværende arbejdsgiver.

- Det er bare at have ja-hatten på. Det er en sjov ting, og min arbejdsgiver Discovery gik med til dealen, og det var det vigtigste for mig. Så kan man også sige, at det er to uger, det handler om og ikke to måneder. Der er jo en grund til, jeg stoppede med at spille fodbold. Det var, fordi min krop viste tegn på, at det måske var tid til at stoppe, siger Kevin Stuhr Ellegaard.

Han står i den lidt specielle situation, at han gerne vil undgå at komme i aktion. Det er ikke lige den sætning, man typisk hører, når en ny spiller har første træningsdag i en klub.

- Jeg kan fint leve med at sidde på bænken og se Rinne fortsætte sit fremragende målmandsspil. Det vil jeg allerhelst. Det her er en nødløsning, hvis der sker noget. Vi skal have en kanon afslutning for AaB og for Rinne. Han skal fuldføre den fantastiske sæson, han har haft, siger Kevin Stuhr Ellegaard.

Kevin Stuhr Ellegaard