Ny AaB-spillers tank var tom, men det var følelsen ikke

FODBOLD:Selvom AaB søndag nåede op på 13 betydende kampe uden sejr, så var opgøret mod FC Nordsjælland alligevel en positiv personlig oplevelse for Andreas Poulsen.

Den 22-årige venstre back, som superligaklubben denne sommer har hentet i tyske Borussia Mönchengladbach, var for første gang at finde i startopstillingen. Han holdt til knap en times indsats i 0-0-opgøret.

- På det tidspunkt var tanken var ved at være tom, så det var den rigtige beslutning at skifte mig ud der, så jeg ikke løb ind i en eller anden dum skade.

- Men personligt er jeg rigtig godt tilfreds, og jeg er glad for endelig at være i gang igen og kunne hjælpe holdet, forklarer Andreas Poulsen.

Han løste sine defensive pligter fint mod FC Nordsjælland, og dem var der en del af.

- Vi havde talt om at stå lidt dybere på banen, fordi de er så gode på bolden, men vi skulle samtidig være aggressive, når de havde bolden centralt. Det sidste lykkedes vi ikke med, og derfor skabte vi ikke nok. Men samtidig kom FCN jo ikke til de store chancer, så der var styr på defensiven, påpeger Andreas Poulsen.

Man så ikke venstrebacken ret meget i det offensive spil, som ellers er hans spidskompetence.

- Jeg ville egentlig gerne have været lidt mere med offensivt, men jeg synes, det var lidt svært. Jeg prøvede at tage nogle dybe løb, men holdkammeraterne skal jo også lige lære mine løb at kende. Det skal nok komme, forsikrer han.

AaB er fortsat næstsidst i Superligaen, så der er nok at tage fat i for superligaklubben, der på søndag får besøg af Brøndby på Aalborg Portland Park.

- Vi ramte ikke et helt godt nok niveau mod Nordsjælland, men det var dog stadig bedre end i vores forrige kamp mod Silkeborg, og det er vigtigt, at vi fokuserer på, hvad vi gør godt, og hvad vi skal være skarpere på i de kommende kampe, siger Andreas Poulsen.