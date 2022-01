Ny AaB-træner har en helt klar plan for holdet

FODBOLD:Den nye cheftræner for AaB's kvindehold, Peter Pedersen, befinder sig i en dårlig udgangsposition, når forårssæsonen for den bedste danske kvindeliga begynder.

AaB's kvinder har nemlig blot formået at få to point med sig fra efteråret og er stadig uden sejre, hvilket betyder, at klubben skal spille med i nedrykningsspillet, når forårssæsonen begynder.

Den svære position var dog ikke noget, som skræmte Peter Pedersen fra at tage jobbet, tværtimod så han anderledes på situationen.

- Jeg tog det som en udfordring i stedet for at se det som værende noget negativt.

- Jeg kommer med åbne arme og fuld energi, samtidig med at min tavle er helt ren. Derfor håber jeg på at kunne bidrage med ny og positiv energi, som kan hjælpe klubben væk fra udgangspunktet. Jeg er godt klar over, at vi gerne skal have point fra start for at komme videre. Derfor er min opgave at vinde nogle kampe hurtigst muligt, så vi kan komme på andre tanker, fortæller den nye AaB-træner, som heller ikke bekymrer sig over tidsperioden inden nedrykningsspillet.

3 Peter Pedersen ny træner i AaB kvinder Foto: Kim Dahl Hansen

For at opnå målet om overlevelse og fremdrift i de kommende sæsoner ved Peter Pedersen også, hvad der skal til, selvom det vil byde spillerne på endnu flere forandringer end hidtil.

- Jeg har fulgt holdet en del år efterhånden, og det er klart, at der kommer nogle forandringer, da jeg gerne vil spille fodbold på en anden måde, konstaterer han.

- Jeg fortalte spillerne til vores første træning, at de var nødt til at prøve at viske tavlen ren og glemme de tidligere informationer, som de har fået. Der vil komme nye inputs og træningsmetoder, som de skal forsøge at tage til sig og lære så hurtigt som muligt, forklarer Peter Pedersen, som har fuld forståelse for spillernes situation, hvor man har haft tre trænere på blot to år.

- Vi skal have samlet trådene. Sidste år har været et sindssygt hårdt år for spillerne, så nu skal vi have styr på det hele, så vi er klar til at spille om overlevelse. Der er mange gode klubber, som gerne vil op, så vores mål er at være blandt de to klubber, som gør arbejdet færdigt og bliver i ligaen, fastslår AaB-træneren.

Peter Pedersen kommer til AaB med en del erfaring, da han tidligere har været cheftræner for kvindeholdene i Vejle, Skovbakken og Kolding.

Som ny træner i den aalborgeniske klub kommer Peter Pedersen også med mål, som han ønsker at få opnået. Blandt andet et ønske står højt på hans liste i det kommende forår:

- AaB har den første sejr til gode i Gjensidige Kvindeliga, så det kunne jeg godt tænke mig at være den første træner til at opnå med spillerne, understreger Peter Pedersen.