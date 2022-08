Ny AaB-trio vil bygge videre på stærkt presspil

FODBOLD:Det var en ny konstellation, som blev stillet op på midtbanen for AaB, da nordjyderne hentede en forløsende sejr. Den blev delvist grundlagt på et presspil, hvor de tre centrale midtbanespillere fik en markant rolle.

Forrest i den stod Lucas Andersen, som søndag var tilbage på grønsværen efter en mindre skade. Sammen med Pedro Ferreira og Iver Fossum fyldte anføreren maskinrummet for AaB.

- I spillet uden bold var det noget nær det bedste, som vi har leveret under Lars Friis (cheftræner, red.). Det er det, som vi gerne vil se igen. Når vi er uden bold, skal vi stresse modstanderen. Så er der nogle ting på bolden, som ikke var 100 procent godt. Men vores seneste periode in mente var det vigtigste, at vi sad i duellerne, fik folk på lægterne med og kunne mærke, at kampen levede, siger Lucas Andersen.

Den seneste tid har han primært gjort sig som kantspiller på AaB-mandskabet. Men offensivspilleren blev det nyeste bud på, hvordan midtbanen kan udgøres, hvilket gjorde, at Malthe Højholt blev henvist til bænken, og Louka Prip fik sin gamle kantposition tilbage.

- Jeg føler mig fint tilpas i den rolle og tjener holdets formål. Det handlede om at få en god dynamik og få intensitet i presset, og det synes jeg, at vi lykkedes med næsten 100 procent - især i første halvleg. Vi stressede Brøndby helt vildt og vandt alle dueller. Vi piskede frem og fik lagt et højere pres. Det klædte os rigtig godt, siger anføreren.

Portugisiske Pedro Ferreira fik også muligheden for at vise sine spidskompetencer i opgøret mod Brøndby. I presspillet følte han sig nemlig hjemme på lige fod med solrig dag i Sydeuropa.

- Jeg klarer mig rigtig godt, når der skal vindes dueller, men jeg føler også, at jeg udvikler mig på bolden. I den her kamp viste jeg også, at jeg er blevet bedre med bolden, fortæller han.

Den dynamiske midtbanespiller har kæmpet med at finde sin rolle i den nye formation, hvor der er tre midtbanespillere foran en firebackkæde med to midtstoppere. Men portugiseren føler, at han viste sine gode sider frem søndag aften.

- Det her system er jeg glad for. Jeg er glad for at have nogen ved siden af mig, og jeg kan skifte mere fra side til side. Træneren ved, hvad jeg kan bidrage med der, og jeg skal bare spille. Det er fantastisk, når jeg kan få rum til at jagte modspillerne, siger Pedro Ferreira.