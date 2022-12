Ny AaB-udvikling: Køber sig ind i fodboldklubben

AALBORG:Mens superligaklubben AaB ligger i realitetsforhandlinger med en udenlandsk investor, er der sket ændringer i ejerforholdene omkring fodboldklubben.

Ifølge en fondsbørsmeddelelse har Morten Majdall Petersen øget sin ejerandel i AaB A/S, så han nu sidder på mellem 5 og 9,99 procent af aktiekapitalen.

Morten Majdall Petersen er 50 år og oprindeligt fra Aalborg, men nu bosat i London.

I England har han en ledende rolle hos fodboldplatformen Transferroom, som ejes af Jonas Ankersen, og hvor også dennes bror, den tidligere FC Midtjylland-formand Rasmus Ankersen, også har været involveret.

Rasmus Ankersen købte sig for nylig ind i Premier League-klubben Southampton via firmaet Sport Republic. I forvejen ejer virksomheden også den tyrkiske klub Göztepe.

- Idéen er, at vi skal være en "multiple club group", så vi skal ud og opkøbe et par klubber mere inden for de næste seks måneder. Så må vi se, hvornår vi er fuldt udbygget som gruppe, sagde Rasmus Ankersen i februar til Herning Folkeblad.

Morten Majdall Petersen har tidligere været involveret i betting-industrien hos blandt andet Bet25 og Sportradar. I Danmark ejer AaB-investoren også en del af virksomheden Fantombryggeriet.

Det har ikke været muligt at træffe hverken den nye investor eller AaB-direktør Thomas Bælum for en kommentar.