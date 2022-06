Ny Aalborg Håndbold-spiller: - Man kan blive verdensklasse i den klub

AALBORG:Der har uden tvivl været bud efter Thomas Arnoldsen fra alle fire verdenshjørner. Den 20-årige bagspiller fra Skanderborg har været en ombejlet ung mand efter en kanonsæson i den danske liga, hvor han meget passende blev kåret til årets talent.

Derfor er det oplagt at høre den kommende Aalborg-spiller til, hvorfor valget faldt på den nordjyske klub.

- Jeg var sådan set ikke i tvivl, da jeg hørte om interessen fra Aalborg Håndbold. Det var ikke ret svært for mig at træffe den beslutning. Jeg har haft en dialog med Aalborg i et stykke tid, og det er en klub med de samme ambitioner, som jeg selv har, siger Thomas Arnoldsen.

- Aalborg har tidligere vist, at man kan gøre unge spillere til verdensklassespillere, og det er også det, jeg gerne vil opnå, siger Thomas Arnoldsen, der må siges at have noget at have sine ambitioner i.

Naturligvis har det også været et plus, at han skifter til Aalborg samtidig med Niklas Landin og skal spille sammen med Mikkel Hansen og alle de andre stjerner, som Aalborg Håndbold vil have i truppen om et år.

- Jeg glæder mig til at lære af dem. Jeg er helt sikker på, at der er så meget rutine i den trup, som jeg kan lære fra. Det har også været med til vælge Aalborg. Det er en klub, der vil vinde titler, og man har en vinderkultur, som jeg også gerne vil være en del af, siger Thomas Arnoldsen, der lige nu er hjemme i Skanderborg og pleje en øm hals efter at have fået fjernet mandler.

Han er nærmest født ind i håndboldsporten og ikke mindst Skanderborgs fantastiske håndboldkultur. Som barnebarn af en tidligere klubformand i Skanderborg Håndbold, har håndbold altid været en del af familien. Nu rejser han imidlertid til Aalborg om et år, men inden da skal han have mere med fra tiden i Skanderborg Aarhus Håndbold, som klubben nu hedder.

- Det passer mig perfekt, at jeg får et år mere her i klubben. Vi har også gang i en spændende udvikling her. Jeg har en del ting, som jeg stadig skal arbejde hårdt på at blive bedre til, så jeg er klar til at tage næste skridt i min karriere. Blandt andet skal jeg have lagt noget mere fysik ind i mit spil, siger Thomas Arnoldsen, der ser frem til at få hjemmebane i Sparekassen Danmark Arena.

- Jeg glæder mig helt vildt til at prøve at være på hjemmebane i Sparekassen Danmark Arena. Det fedeste ved håndbold er god stemning til kampene, og jeg har jo prøvet at spille som udehold i Aalborg. Jeg har også overværet et par Champions League-kampe i hallen, så jeg har oplevet, hvor fantastisk stemningen kan være, siger Thomas Arnoldsen.