Ny akademichefs lederskab skal styrke AaB's talentudvikling

FODBOLD:AaB's talentansvarlige hedder snart igen Jacob Larsen.

Det stod klart mandag, da den nordjyske superligaklub fortalte, at nordjyden, der fra 2008 til 2016 var talentchef i klubben, 1. april tiltræder i en stilling som akademichef.

- Jacob har været i AaB tidligere, hvor han gjorde et stort stykke arbejde. Vi har kigget på, hvordan vi skal strukturere akademiet i fremtiden, og vi er glade for, at vi får tilført Jacobs store kompetencer. Han har blandt andet nogle store evner inden for lederskab, hvilket bliver vigtigt for os i fremtiden, fortæller sportschef Inge André Olsen.

Jobbet som akademichef i AaB bestrides i øjeblikket af Anders Damgaard. Han bliver i klubben, men får en anden rolle med Jacob Larsens comeback.

- Vi mener, at vi kan bruge Anders' kompetencer på en bedre måde. Han har store styrker inden for den uddannelsesmæssige del, og det bliver en styrke for vores organisation.

- Vi skal have et stærkere setup med tanke på helheden omkring spilleren. Det er svært for en 17-18-årig spiller at stå i en situation, hvor han skal vælge mellem uddannelse eller at blive superligaspiller. Sådan skal det ikke være i 2022, og jeg tror, at det i fremtiden bliver endnu vigtigere at have en skolemodel, der fungerer, siger Inge André Olsen.

For Jacob Larsen er succeskriteriet også klart.

- Alt foregår jo med henblik på at udvikle spillere til superligaholdet. Vi skal forbedre os på alle parametre, så vi står endnu skarpere, og det kommer vi til at gøre med Jacobs lederskab. Samtidig er han jo en meget vellidt mand rundt omkring i Nordjylland, og det er også vigtigt, siger Inge André Olsen.

Nordjyske var mandag i kontakt med Jacob Larsen, men han ønsker ikke at udtale sig om opgaven i AaB, inden han tiltræder 1. april. Han er skoleleder på Gl. Hasseris Skole indtil udgangen af marts.