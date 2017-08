Ny angriber til AaB

FODBOLD: AaB har forstærket angrebet i form af slovakiske Pavol Safranko, som klubben har købt med øjeblikkelig virkning hos FC DAC 1904 Dunajska Streda.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Den 22-årige Pavol Safranko er i sin foreløbige klubkarriere som senior noteret for 27 scoringer og seks assists i 78 officielle kampe, ligesom det er blevet til tre fuldtræffere i otte U/21-landskampe for Slovakiet, hvor Pavol Safranko også i 2017 har fået sin A-landsholdsdebut.

På hjemmesiden udtaler sportsdirektør Allan Gaarder:

- Pavol Safranko er en snu, hårdtarbejdende og fysisk stærk angriber med målnæse og udover selv at være farlig, så har vi set, at han også formår at skabe plads til sine holdkammerater og i det hele taget vil give os flere offensive strenge at spille på inklusive større styrke på vores standardsituationer.

Pavol Safranko ser frem til sin nye udfordring i Aalborg.

- Jeg har i længere tid været vidende om AaB’s interesse og deres vedholdenhed har været stærkt medvirkende til mit valg af klub, og nu glæder jeg mig bare til at komme i gang.

Den nye angriber underskrevet en fire-årig kontrakt med AaB, der løber frem til 30. juni 2021 og får debet i weekenden på hjemmebane mod AGF.