Ny canadisk back til Pirates

ISHOCKEY:De regerende danmarksmestre fra Aalborg Pirates forstærker i næste sæson med den 26-årige canadiske back Ben Carroll. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Canadieren har de sidste to sæsoner spillet for Allen Americans i ECHL. Her har han ifølge Pirates præsteret godt på de defensive aspekter. Så det er en solid og defensiv back, piraterne kan sætte ind til at spille overfor topkæderne hos modstanderne.

- Han laver ikke mange fejl i spillet. Derudover har han også et godt blik for det offensive spil, dog er det defensiven, der er det primære fokus, udtaler sportschef Ronny Larsen i pressemeddelelsen.

Ben Carroll kommer til at spille med nummer 59 i sæsonen.