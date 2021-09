Ny chance: Vendsyssel-træner vil gøre alt for at bevise, at klubben hører til i 1. division

HÅNDBOLD:Selvom Elitesport Vendsyssel i sæsonen 2020/2021 egentlig indtog tabellens 12. plads, hvilket burde koste nedrykning til 2. division, så står klubben igen klar til at konkurrere i landets næstbedste håndboldliga, når man søndag spiller sæsonens første kamp ude mod Tønder.

Det var coronasituationen i landet, der gjorde, at Dansk Håndbold Forbund suspenderede kampene i 2. division, hvilket betød, at Elitesport Vendsyssel igen i den kommende sæson er en del af 1. division.

En anden chance, som den nye cheftræner i klubben, Jonas Aaen, vil kæmpe for.

- Vi har valgt at se sådan på det, at den chance vi fik for at blive i 1.division, den vil vi gøre alt, hvad vi kan for at gribe og bevise, at det var det rigtige. Vi er bevidste om, at det kræver hårdt arbejde at blive, for hvis man kigger rent på tabellen for den forgående sæson, så fortjente vi at rykke ned, men vi håber, og vi mener også, at vi har mulighederne for at gøre det bedre i den kommende sæson, forsikrer han.

Noget, som skal ændre klubbens placering i den kommende sæson, er blandt andet holdets kollektiv.

- Når jeg ser på holdet, ser jeg det som en meget homogen gruppe. Vi har ikke de store stjerner, men vi har til gengæld rigtig mange spillere, som kan byde ind med noget forskelligt. I de træningskampe, vi har spillet, har alle budt ind med noget. Så for os er det holdet, der er stjernen, forklarer Jonas Aaen.

Den nytilkomne cheftræner håber også på at kunne hjælpe klubben i den rigtige retning. Derfor har han også haft fokus på specielt et område i opstartsfasen.

- Jeg håber, at jeg kan tilføre noget kompakthed i vores forsvar, noget hurtighed op ad banen og noget fart i vores angrebsspil, hvilket jeg synes har lykkedes i vores træningskampe, konstaterer han.

Meget rundt om klubben har ændret sig over sommeren. Blandt andet har den daglige base flyttet adresse. Også målene for fremtiden er blevet skruet en tand op.

- Klubbens langsigtede vision er at blive et top 18-hold i Danmark, men om vi kan blive det i år eller ej, synes jeg, er svært at spå om. Der er sket rigtig meget organisatorisk i klubben. Vi er flyttet til Vrå og har fået nye faciliteter. Samtidig er klubben blevet en kontrakt-klub, hvor nogle af spillerne til den kommende sæson er på kontrakt, så der er mange ting, som er et step op i forhold til tidligere, pointerer Jonas Aaen.

Sæsonpremieren mod Tønder har cheftræneren også sine forventninger til.

- Jeg forventer, at det bliver et tæt opgør, som bliver afgjort i de sidste to minutter. Vi har set video op mod kampen, og vi er forhåndsvis godt forberedte på dem, understreger han.