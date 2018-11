Ny cheftræner jubler efter sejr: Fedt at give noget tilbage

Søndag vandt Vendsyssel Håndbold med 25-20 på hjemmebane over Bjerringbro i 1. division.

Dermed kan Kent Ballegaard glæde sig over sin første sejr som cheftræner for hold.

– Det var en fantastisk kamp. Jeg synes virkelig, at pigerne arbejde benhårdt for hinanden. Vi står supergodt defensivt. Der er god disciplin i tingene, og vi holder os til vores aftaler, fortæller han.

Sejren kommer, efter holdet tabte i Hadsten i trænerens første kamp efter at have erstattet Jakob Voldby.

– Nu er jeg kommet ind i det her fra højre. Så nu er der lidt ro på de linjer. Det er en trup, der vil træne godt, og jeg har bare rettet lidt på ting og sager. Det har de været meget modtagelige for og går til opgaven med oprejst pande. Så det er fedt at give lidt tilbage, siger Kent Ballegaard.

Sofie Nielsen blev nordjydernes topscorer med syv mål i kampen.