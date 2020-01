Ny duo vil sparke gang i dansk professionel boksning

BOKSNING:Efter et år 2019 med stor stævneaktivitet i dansk professionel boksning - men også med to lukkede promotor-selskaber - er en ny spiller vej til at slå sig løs i ringen.

Det er Thomas Madsen - træner for WBO-verdensmesteren Dina Thorslund - samt Kasper Høyer Holgersen - som bl.a. har trænet de to Aalborg-boksere Kasper og Morten Fruensgaard - som sammen har søsat TK Promotion.

Flaget til første stævne hejes lørdag 29. februar i ROFI-Centret i Ringkøbing, hvor der vil blive både amatør- og professionelle kampe på programmet.

TK Promotion har foreløbig skrevet kontrakt med Oliver Møllenberg (rekordliste: 4-0-1), Landry Kore (rekordliste: 10-0-1) og Mikkel Nielsen (rekordliste: 8-2-0), som tidligere har været i stald hos de nu lukkede promotor-selskaber, Forsman Sports Management og QProBoxing.

- På sigt vil vi have fem professionelle boksere, men det skal være nogle, som vi ser et perspektiv i, og som har forståelse for at man ikke bliver millionær fra dag ét, siger Thomas Madsen.

- Vi er hoppet i arbejdstøjet og klar til at knokle for succes med stævner i mindre byer. I vores første leveår vil der være tale om am-pro stævner i samarbejde med lokale bokseklubber, siger Kasper Høyer Holgersen.

Inden gong-gongen lyder til TK Promotion debut har promotor Mogens Palle stævne 1. februar i Frederiksberg Hallerne, hvor Sarah Mahfoud skal bokse om det midlertidig VM-bælte i fjervægt hos IBF mod argentineren Brenda Carabajal, som vandt "titlen" i april 2019.

Den rigtige IBF-verdensmester i vægtklassen, Jennifer Han, har været ude på grund af en fødsel, men gør comeback 15. februar, hvorefter der er lagt op til at vinderen fra Frederiksberg Hallerne skal møde Jennifer Han i et endeligt VM-opgør.

Også hos Team Saurland lyder gong gongen snart for årets første stævne, hvor Dina Thorslund skal forsvare sit VM-bælte i superbantamvægt hos WBO.