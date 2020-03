Ny formation i Hobro: Babayan er tilbage

FODBOLD:Hobro og Esbjerg tørner søndag formiddag sammen i et særdeles vigtigt opgør i kampen om bundplaceringerne i 3F Superligaen.

Alt tyder på, at de to mandskaber ender i den samme pulje efter grundspillet, og derfor har begge hold vigtige point på spil i søndagens opgør.

For Hobro er Edgar Babayan tilbage fra karantæne, og det betyder, at Hobro skifter over i 4-4-1-1 formation.

Samtidig er kampen speiel, da den ligesom alle kampe i marts spilles uden tilskuere.

Træner Peter Sørensen har valgt følgende hold:

Klokken 12.00 skal Hobro IK i aktion på DS Arena mod Esbjerg fB. Her er Edgar Babayan tilbage fra karantæne. Han går direkte ind i startopstillingen i stedet for en skadet Oliver Thychosen, der glider ud af truppen. #sldk #hobroik pic.twitter.com/qrAtxKQuLm — Hobro IK (@hikfodbold) March 8, 2020

Hos Esbjerg har man valgt følgende opstilling:

Når kampen begynder, kan du følge den i livebloggen herunder: