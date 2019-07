Ny forstærkning? AaB kigger på nordmand

FODBOLD: AaB har hentet en enkelt forstærkning i dette transfervindue, da midtbanespilleren Patrick Olsen blev hentet i Helsingør.

Og nu kan der være endnu en central midtbanespiller på vej til det nordjyske.

Den norske avis Telemarksavisa beretter, at AaB er interesserede i midtbanespilleren Fredrik Oldrup Jensen, der i øjeblikket er udlejet fra belgiske Zulte Waregem til Odd Grenland i den norske Eliteserie.

Dem 26-årige midtbanespiller har spillet det meste af sin karriere i netop Odd, inden han i 2017 blev solgt for seks millioner norske kroner til den belgiske klub, hvor han dog kun har fået spilletid i i alt 12 kampe.

I sidste sæson var han udlejet til IFK Göteborg i den bedste svenske række, inden han så i denne sæson har været udlejet til Odd, hvor det er blevet til spilletid i 14 kampe med tre assists til følge.

AaB-sportsdirektør Allan Gaarde vil ikke kommentere på konkrete spillere, men siger:

- Vi oplevede jo en del afgange på den centrale midtbane denne sommer, så det er en position, hvor vi stadig leder efter mulige forstærkninger, siger han til NORDJYSKE.

AaB er også sat i forbindelse med flere potentielle købere til midtbanespilleren Oliver Abildgaard, der kan være på vej væk fra klubben.

I Norge har man dog endnu ikke opgivet at beholde Fredrik Oldrup Jensen.

- Vi har snakket meget sammen, og jeg håber, at Oldrup bliver. Her kan han spille på et tophold, der er et bedre udstillingsvindue end et bundhold i Danmark. Her kan han drømme om pokalfinalen og spille med om medaljer, så han kan finde sig en bedre klub til januar. Det har jeg sagt til ham, og han er glad for at være i Odd. Men vi kan ikke konkurrere med danske lønninger, siger Odd Grenland-træner Dag-Eilev Fagemo til Telemarksavisa.