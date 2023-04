Ny Fortuna-profil var hård ved tidligere holdkammerater fra Thy

HJØRRING:Det er lige meget, hvilken farve trøje Rikke Dybdahl har på. Om det er FC Thy-Thisted Q eller Fortuna Hjørring, hun repræsenterer, så scorer hun mål. Således blev hun naturligvis også matchvinder, da hun scorede for Fortuna mod sine tidligere holdkammerater i årets første ligakamp.

I vinterpausen har Fortuna Hjørring været på rov i FC Thy-Thisted Q. Line Saustrup og Rikke Dybdahl har skiftet den blå-hvide trøje ud med Fortunas grønne trøje.

Det skifte ser ud til at være gået let som en leg for de to nye Fortuna Hjørring-spillere. De var i hvert fald stærkt medvirkende til, at vendelboerne vandt over thyboerne relativt let.

På en græsbane, hvor græs flere steder var en mangelvare, skulle de to hold i aktion. Vejret i Hjørring var en kold fornøjelse. En siddeplads på de skyggebelagte tribuner var den sikre optakt til en lungebetændelse. Dermed var der ikke just optimale fodboldforhold, men de to hold gik optimistisk til sagen.

Det stod dog relativt hurtigt klart, at Fortuna Hjørring var stærkere end gæsterne fra FC Thy-Thisted Q. Fortuna-spillerne beherskede de vanskelige forhold ganske godt, og det kom bedst til udtryk via nogle velkomponerede angreb.

Netop sådan et angreb dannede grundlag for kampens første mål, og selvfølgelig var det Rikke Dybdahl, der var på pletten, da hun gjorde det til 1-0 efter et kvarters spil.

10 minutter senere var Signe Baattrup centimeter fra at gøre det til 2-0, da hun ramte stolpen efter nogle flotte Fortuna-kombinationer.

Det var sparsomt med FC Thy-Thisted Q-chancer i første halvleg. Bedste tilbud var nærmest en kontrachance, som løb ud i sandet. Det var yderst begrænset, hvad Freja Thisgaard i Fortuna-målet skulle foretage sig for at holde nullet.

Det er tydeligt, at FC Thy-Thisted Q, der heller ikke havde Malene Sørensen med i Hjørring, havde nogle offensive udfordringer. Til gengæld kan træner Peer Lisdorf glæde sig over, at hans hold forsvarede dødbolde fremragende.

Fortuna havde nemlig et hav af hjørnespark, men de var aldrig tæt på at true Maja Bay Østergaard i udeholdets mål.

I anden halvleg var det gæsterne, der havde vinden i ryggen, men det var fortsat Fortuna Hjørring, der var mest målsøgende. Dog ændrede kampen karakter til en mere åben slagudveksling, hvor den spillemæssige kvalitet var på niveau med banens beskaffenhed.

FC Thy-Thisted Q forsøgte at lægge pres på hjemmeholdet, men det var Fortuna, der var tættest på at score kampens andet mål. Indskiftede Jenna Menta viste ved et par lejligheder, at hun nok skal blive et aktiv for Bo Zinck. Hun var alene igennem, men hendes afslutning lod en del tilbage at ønske.