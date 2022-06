Ny Fortuna-træner på plads

HJØRRING:Da 37-årige Martin Møller Kristensen fik tilbudt jobbet som ny cheftræner for Fortuna Hjørring, var han ikke i tvivl om svaret.

- Jobbet som cheftræner for Fortuna Hjørring er et af de største trænerjobs, du kan få i Danmark på kvindesiden, så det var relativt let for mig at takke ja, siger Martin Møller Kristensen, der senest har været cheftræner for 1. divisionsklubben Lyseng.

Tidligere har han været assistenttræner for den nu tidligere Fortuna-træner Brian Sørensen. De to arbejdede sammen i IK Skovbakken. Måske derfor er han den oplagte afløser.

- Jeg kommer til at fortsætte i samme spor som Brian har kørt i rent spillemæssigt. Vi skal fortsat være et boldbesiddende hold. Hvis vi skal bygge på, så bliver det i forhold til at være stærkere i duellerne, når vi møder fysisk stærke hold. Det kommer vi eksempelvis til mod HB Køge, og når vi skal spille internationalt, siger Martin Møller Kristensen.

Uden at forklejne Martin Møller Kristensens tidligere trænerjobs, så er der ingen af dem, der kan måle sig med cheftrænerjobbet i Fortuna Hjørring. Derfor er det også et helt andet forventningspres, han nu skal forholde sig til. Der skal nemlig vindes kampe og titler i Fortuna.

- Jeg glæder mig til det pres. Det er fint med mig, at der er forventninger til os. Jeg er selv en vinder, så det kommer til at gå hånd i hånd, siger den nye Fortuna-træner, der får Mathias Bengtsson som ny assistenttræner. Han har senest været assistenttræner for AaB's kvindeligahold.

Martin Møller Kristensen har i første omgang lavet en et-årig aftale med Fortuna Hjørring.