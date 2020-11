Ny Frederikshavn-sejr efter nervøs afslutning

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks ser ud til at have fået gang i skøjterne, efter at holdet i kølvandet på genoplukningen af Nordjylland igen har fået lov at spille kampe.

Søndag fulgte høgene op på fredagens overtidssejr i Herlev ved at tage tre point hjemme mod Herning Blue Fox via en 3-2-sejr. Den betyder, at Jari Pasanens tropper avancerer fra syvende- til sjettepladsen i Metal Ligaen.

Der var kun spillet halvandet minut af søndagens kamp mod Herning, da Frederikshavn åbnede scoringen ved backen Kyle Hope, der tog chancen fra distancen og passerede Simon Nielsen.

Siden havde Herning også nogle artige chancer, men kort før 1. periodes udløb blev det i stedet 2-0 til Frederikshavn. NHL-lejesvenden Joachim Blichfeld fandt landsholdskollega Jesper Jensen foran mål.

I 2. periode var der fortsat tale om en ret jævnbyrdig ishockeykamp. En stribe Herning-udvisninger gav dog til sidst pote for White Hawks. Efter at have misset én mulighed med to mand i overtal, slog de til anden gang, chancen bød sig. Kyle Hope øgede med sin anden scoring til 3-0.

Alligevel endte det med at blive spændende, for i 3. periode kom Herning tilbage to gange - og i begge tilfælde var det tidligere spillere i klubben, der passerede Mathias Seldrup i hjemmeholdets mål.

Kristian Jensen, der før denne sæson skiftede fra Frederikshavn til Herning, reducerede til 3-1 små fem minutter inde i sidste periode, og med knap fem minutter tilbage kom Mathias Bau, der spillede for høgene fra 2014 til 2017, på tavlen i powerplay til 3-2.

En udvisning til Joachim Blichfeld i slutfasen gav Herning presset for udligningen, men Frederikshavn slap med skrækken.