Ny Hobro-angriber lynede to gange

HOBRO:Der er opstået en stærk tradition for, at Hobro kan tiltrække unge angribere, der måske ikke helt har slået til på Superliga-niveau. Disse angribere har en tendens til at klare sig formidabelt i Hobro-regi. Seneste skud på den stamme kan meget vel vise sig at være Laurs Skjellerup.

Den unge angriber blev præsenteret som ny Hobro-spiller tirsdag, og onsdag var han i aktion for klubben i en træningskamp mod Skive. Her leverede Skjellerup hele to mål og en på alle måder overbevisende indsats.

- Det har været helt bevidst, at vi ikke har sagt alt for meget om ham, inden vi fik skrevet med ham. Nu har vi ham i klubben, og så kan vi godt sige, at vi er meget tilfredse med det indtryk, han har leveret. Han ser virkelig spændende ud, og hans fysiske pakke er virkelig stærk, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Laurs Skjellerup var en del af besætningen til anden halvleg. I første halvleg havde et andet Hobro-mandskab spillet 0-0 efter 45 minutter, der trods manglende mål havde været godkendt fra trænerens side.

- Skive skal have ros for at udfordre os. De spillede med mod, men vi leverede også godt. Vi havde prøvet med Tjørnelund og Azanzini på wingbackerne, og det løste de godt, så de byder sig også til i kampen om spilletid til den første kamp mod HB Køge, siger Martin Thomsen.

I det hele taget er der mange folk, der byder ind på en plads i startopstillingen, og indsatsen i anden halvleg understreger blot, at Hobro har en sulten trup.

- Det viser bare lidt, om at vi er et godt sted lige nu som klub. Vi havde Deedson og Hvilsom på toppen i første halvleg, og så havde vi Brajanac og Laurs Skjellerup på toppen efter pausen. Vi har prøvet Tjørnelund som en af de tre stoppere, og i dag var han ude på en wingback. Det siger meget om de muligheder, vi har, siger Martin Thomsen.

Hobro IK - Skive IK 3-0 Mål: 1-0 Muamer Brajanac (62), 2-0 Laurs Skjellerup (70), 3-0 Laurs Skjellerup (79)

Hobros hold i 1. halvleg (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Frederik Dietz - Sebastian Avanzini, Mikkel Mejlstrup Pedersen, Abdoul Yoda, Mathias Nygaard, Jacob Tjørnelund - Mads Hvilsom, Don Deedson.