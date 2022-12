Ny Hobro IK-formand har øjne på tallene

HOBRO:Bestyrelsen bag Hobro IK A/S har konstitueret sig på ny efter fodboldoverbygningens generalforsamling i oktober. Det har kastet et formandsskifte af sig i 1. divisionsklubben, da Peter Christensen træder tilbage og i stedet fokuserer på sit civile virke.

Den forhenværende formand indtager dog rollen som næstformand, mens Thomas Floor går fra næstformand til ny formand i klubben.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg havde håbet, at Peter ville tage et år mere, og så kunne jeg tage over, når jeg havde lidt mere erfaring. Når det er sagt, er jeg glad for, at Peter er blevet, så vi kan sparre lidt med ham også, siger Thomas Floor.

Han er revisor og driver flere virksomheder. Derudover har han spillet ungdomsfodbold i Hobro IK og er fortsat aktiv på klubbens old boys-hold. Han blev bestyrelsesmedlem og næstformand for et år siden, da han som sponsor blev opfordret til at træde ind i bestyrelsen.

Balance før satsning

- I sin tid var det som afløser for Preben Johansen, og han var økonomimand. Der tænkte de, at jeg passede meget godt ind i den gameplan. Det seneste halve år har vi også arbejdet meget med det økonomiske, hvor der var efterslæb fra coronapandemien. Den del skal vi have bygget videre på, så vi kan gøre klubben bæredygtig både økonomisk og sportsligt, siger Thomas Floor.

Thomas Floor er ny formand i Hobro IK. Foto: Hobro IK

Dermed sker der ikke en stor revolution med formandsskiftet. Klubben fortsætter nemlig i de spor, der på det seneste er lagt for fremtiden. Det bunder blandt andet i en økonomisk femårsplan og en indsprøjtning på ni millioner kroner til overbygningen, så den kan opretholde det sportslige budget.

- Der skal være balance, og det ændrer sig ikke nu. Vi har gjort et godt stykke arbejde med at rydde op, og nu skal vi bare se fremad. Vi har igen et vigtigt forår foran os, hvor vi skal overleve. Derudover er vores mål jo at være en del af top-18 i dansk fodbold, selvom vi ikke har levet op til det på det seneste. Men vi tror på, at vi igen kan komme derop, lyder det fra formanden.

Skærpet konkurrence

Han er dog opmærksom på, at dansk fodbold - herunder Nordicbet Ligaen - får tilført markant kapital, som årene går. Dermed skal der også mere til for at følge trop i landets næstbedste række.

- Vi vil gerne kunne øge vores spillerbudget, men det kræver først og fremmest, at der er balance i tingene. Dertil skal der så komme en anden indtægtskilde eller et større sponsorgrundlag, hvis vi skal derhen, siger Thomas Floor.

Hobro IK ligger i øjeblikket under nedrykningsstregen i 1. division. Man er dog a point med FC Fredericia på 10. pladsen. Der er 12 point op til Sønderjyske på sjettepladsen og dermed de seks placeringer, der kvalificerer til oprykningsspillet.