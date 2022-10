Ny Hobro-målmand var tæt på den perfekte kamp: - Det var næsten som en drøm

FODBOLD:Der manglede kun det sidste kirsebær på toppen af kagen for Hobro IK og holdets unge målmand Jonathan Fischer, da de forsvarende danske mestre fra FC København onsdag aften var på besøg i tredje runde af pokalturneringen.

Jonathan Fischer stod blændende i Hobros mål og var stærkt medvirkende til, at en stor pokaloverraskelse længe lurede, inden FC København til sidst trak det længste strå efter 120 minutters spil og straffesparkskonkurrence.

- Det var jo næsten sådan en kamp, man ligger derhjemme og drømmer om aftenen før. Når man går ind til sådan en kamp, håber man, at det er en af de aftener, hvor der ikke går noget ind, og sådan var det jo næsten også, siger Jonathan Fischer.

Målmanden kunne allerede efter fire minutters spil se Mads Freundlich bringe Hobro foran. Siden fulgte en lang række store redninger fra Jonathan Fischer, inden han var chanceløs, da David Khocholava udlignede. I straffesparkskonkurrencen blev den unge Hobro-målmand dog passeret på alle FC Københavns fem forsøg.

- Selvfølgelig står jeg og er lidt skuffet over, at jeg ikke reddede nogen af de fem spark, men jeg er også skuffet over, at jeg ikke fik afværget deres 1-1-mål, selv om jeg vel ikke rigtigt kunne gøre noget der. Sådan er det, men når jeg lige har sundet mig, har jeg nok også en masse at være stolt af, siger Jonathan Fischer, der sædvanligvis er reserve for førstemålmand Adrian Kappenberger, men har fået chancen i Hobros pokalkampe.

Don Deedson brændte som den eneste, da Hobro trak det korte strå i straffesparkskonkurrencen. Foto: Bente Poder

Og onsdag aften levede han i hvert fald op til cheftræner Martin Thomsens forventninger.

- Alle ved, at vi har en klassekeeper i Adi (Adrian Kappenberger, red), men de, der ser vores træninger til hverdag, ved også, at vi har en virkelig dygtig og upcoming målmand i Fischer. Havde han reddet et straffespark, havde det været en helt perfekt præstation, men det kommer ikke bag på os, at han har det her niveau, for det viser han til dagligt, siger Martin Thomsen.

Når Hobro IK søndag gæster FC Fredericia, er Jonathan Fischer dog formentlig tilbage på bænken, for Adrian Kappenberger har især det seneste år hævet sit niveau så markant, at han er et sikkert førstevalg.

- Selvfølgelig er det mit mål at blive førstemålmand en dag, men jeg må også bare rose Adi, for han gør det sindssygt godt, og han er svær at konkurrere med. Vores træningsmiljø er rigtig godt, og det var egentlig det, jeg drømte om, da jeg skiftede hertil fra 2. division, siger Jonathan Fischer, der i sommer kom til fra AB.

På sigt er det dog planen, at den 20-årige målmand skal være Hobros førstevalg.

- Adi har stået stabilt over en lang periode, og det har selvfølgelig skabt noget interesse for ham. Holder han det niveau, kan vi ikke holde på ham, for så har han også fortjent at tage næste skridt, og så kan vejen være banet for Fischer. Det har han niveauet til, for jeg mener, at vi i øjeblikket har to af rækkens bedste målmænd, siger Martin Thomsen.