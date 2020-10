Ny Hobro-nedtur: Misbrugte chancerne mod Esbjerg

FODBOLD:Hobro IK havde i en grad deres muligheder, men de måtte lørdag eftermiddag indkassere sæsonens første hjemmebanenederlag i 1. division.

Esbjerg vandt duellen på DS Arena mellem de to superliga-nedrykkere med 2-1 efter en scoring i hver halvleg, og dermed parkerer vestjyderne yderligere Hobro udenfor den top-6, der til foråret skal spille om oprykning.

Hobro startede kampen bedst, lagde gæsterne under et fint tryk og fik også bolden over stregen. Mads Hvilsom brysttæmmede i det 12. minut et indlæg fra Mathias Haarup i nettet, men flaget kom op for offside. Tv-billederne afslørede ikke noget endegyldigt - udover, at det var en hårfin kendelse.

I det 24. minut følte Mads Hvilsom sig igen bortdømt, da han var på vej til at få en friløber. Igen kom flaget op, og igen så det tvivlsomt ud.

Uheldig Mathias Haarup

I stedet slog Esbjerg til efter knap en halv times spil. Et indlæg fra højre blev sparket på stolpen af Andri Bjarnason, og efterfølgende kom Mathias Haarup til at sende bolden i eget net til 0-1.

Hobro startede anden halvleg med et nyt fint pres, og Mads Hvilsom fik en stor chance for at udligne, men han fik ikke helt fart nok på sin afslutning, der blev reddet til hjørne.

Christian Cappis spillede en fin kamp, men burde nok have scoret. Foto: Lars Pauli

Efterfølgende brændte Christian Cappis en stor chance med frit skud midt i feltet, og i stedet slog Esbjerg til i den anden ende med 20 minutter tilbage. Jakob Ankersen trak ind i banen fra venstre og snød to Hobro-spillere, inden han tørt sparkede 0-2 ind i det korte hjørne.

Nu så det sort ud med Hobros pointchancer, men fem minutter før tid fik de en gave fra Esbjergs Rudolph Austin, der hovedløst forsøgte at saksesparke bolden ud af farezonen. I stedet endte det som et perfekt oplæg til Edgar Babayan, der iskoldt reducerede til 1-2.

Tættere på end et hovedstød over mål fra Tobias Salquist i overtiden kom Hobro dog ikke på udligningen.

Hobro ligger på syvendepladsen i 1. division - inden hele runden er færdigspillet - mens Esbjerg avancerer til en midlertidig andenplads.