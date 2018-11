Ny høg: Topfire må ikke blive en sovepude

Frederikshavn White Hawks led tirsdag aften det andet nederlag på stribe, da holdet tabte med 4-2 på hjemmebane til topholdet Rungsted Seier Capital.

Efter en første periode, hvor gæsterne havde været bedst, så kom Frederikshavn godt igen i anden periode, hvor et langvarigt powerplay blev omsat til to scoringer.

– Generelt var vi gode i powerplay, og jeg synes, at vi er et godt hold. Det er Rungsted også, men vi viser, at godt kan spille med dem, siger Mathias Mølgaard, der kom til klubben inden denne sæson.

– Vi forærer dem for mange pucke i midtzonen i første periode, og det er slet ikke godt nok. Vi skal spille mere simpelt i midtzonen, for vi har så mange gode skøjteløbere, så hvis vi først får lov til at skøjte med deres backs, så er der ikke mange, der besejre os, siger han.

Frederikshavn har nu 14 point op til Rungsted på førstepladsen, men på fjerdepladsen har de selv et lige så stort hul ned til Rødovre på femtepladsen.

– Men det må absolut ikke blive en soveperiode. Det er der ikke noget, der må være i den her række. For så kan det hurtigt gå galt imod alle hold, siger forwarden.