Ny Jammerbugt-træner efter premiere: - Jeg elsker en udfordring

KOLDING:Det endte med et nederlag på 0-1 til Jammerbugt FC i sæsonens første 2. divisionskamp, som fandt sted ude mod Kolding IF.

Jammerbugts nye træner Paul Aigbogun fik ikke helt den 2. divisionsdebut, som han havde håbet på. Kolding kom nemlig hurtigt i front ved Christian Kudsk, og det endte med at blive kampens eneste mål. Selve optakten til målet var en fejl fra Jammerbugt i opspillet, og det er den slags løse fejl, som man kan frygte bliver svære at eliminere for det nysammensatte mandskab. Store dele af den resterende kamp var en lige affære, hvor der var chancer til begge hold.

- Man er aldrig helt tilfreds, når man ender med at tabe kampen, men set ud fra de forudsætninger, vi havde til den her kamp, så er jeg tilfreds med præstationen. Vi er stadig en helt ny gruppe mennesker, der er sat sammen, så vi skal naturligvis have lidt tid til at spille det hele sammen, siger Paul Aigbogun.

Den nye Jammerbugt-træner kunne se sit hold komme bedre med i kampen som minutterne gik. Lige inden pausen var Jammerbugt FC tæt på at udligne, men et hovedstødsforsøg kyssede den ene stolpe i stedet for netmaskerne.

Efter at have set sit hold i den første divisionskamp er dommen klar og tydelig fra Paul Aigbogun i forhold til de kommende ugers fokuspunkter i den daglige træning.

- For os kommer det til at handle meget om, at vi skal score mål. Nu handler det om at blive bedre til at score mål, for jeg er med på, at det er fint at holde nullet, men hvis du spiller 0-0 hver gang, så ender du alligevel med at rykke ud, så vi skal have fokus på at gøre vores offensiv lidt skarpere, så vi kan vinde nogle kampe, siger den nye Jammerbugt-træner.

- Det er ikke en kritik af vores offensiv, men det er bare et faktum, at vi skal have spillet holdet lidt bedre sammen, og så skal målene også nok komme, siger Paul Aigbogun.

Med mindre end en håndfuld træninger med sit nye mandskab, er det fortsat så nyt, at Paul Aigbogun ikke er har opbygget noget indgående kendskab til hverken eget hold eller modstandere.

- Det her er en udfordring for mig at komme til et nyt land og blive træner. Det er ved at være nogle år siden, jeg har været træner i Europa, men det er dejligt at være tilbage igen. Det er som sagt en udfordring, men jeg elsker en god udfordring, siger Paul Aigbogun.