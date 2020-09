Det lykkedes: Jesper Jensen skriver kontrakt med White Hawks

ISHOCKEY:Ishockey-klubben Frederikshavn White Hawks har indgået en tre-årig aftale med Jesper Jensen.

"Vi er rigtig glade for, at vi nu endelig kan byde Jesper velkommen til hjem til Frederikshavn. Han har været en eftertragtet spiller i mange år, hvor han de seneste år har spillet med stor succes i SHL.Vi har hele tiden haft kontakt med Jespers agent under hans ophold i udlandet, og da vi så fik meddelelsen om, at Jesper og hans familie gerne ville hjem, så har vi arbejdet intenst på at få kontrakten på plads", lyder det i en pressemeddelelse fra White Hawks .

Jesper Jensen bliver ny captain for White Hawks - med nummer 40 på ryggen.

"Han får en stor rolle på holdet i de kommende tre sæsoner, og han passer perfekt ind i det system som Jari Pasanen kører efter. Samtidig bliver Jesper Jensen en læremester for vores unge mandskab, hvor han på isen signalerer ro og overblik. Her vil han få en stor rolle i at få de unge spillere til at føle sig hjemme og blive bedre", står der videre i pressemeddelelsen.

