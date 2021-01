Ny kontraktforlængelse i Jammerbugt FC

FODBOLD:Jammerbugt FC har fået endnu en brik på plads frem mod det forår, hvor klubben formentlig skal spille om oprykning til 1. division.

Søndag fortæller den nordjyske 2. divisionsklub således i en pressemeddelelse, at man har forlænget kontrakten med Glenn Rask, så den nu gælder et halvt år mere.

- Jammerbugt FC er virkelig en kompetent klub med en masse herlige mennesker og nogle gode holdkammerater. Vi har en god dynamik i truppen og jeg er super glad for at være her. Derfor vil jeg selvfølgelig også gerne gøre arbejdet færdigt i den igangværende sæson.

- Det er en spændende halvsæson, som jeg ser frem til med store ambitioner, både for mig selv og for holdet, siger Glenn Rask, der kom til Jammerbugt FC i januar 2019 fra Thisted FC.