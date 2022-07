Ny målmand fejlede i nederlag, men AaB-træner er ikke urolig

FODBOLD:Det blev til et 1-3-nederlag til Zaglebie Lubin, da AaB lørdag som en af de sidste gerninger på træningslejren i Polen testede formen forud for næste søndags sæsonpremiere i Superligaen på udebane mod Viborg.

AaB-træner Lars Friis benyttede kampen til at sætte sit umiddelbart bedste hold i spil, og nordjyderne fik også en god start, da Mathias Ross efter otte minutters spil bragte sit hold foran 1-0.

Siden inviterede AaB dog de polske modstandere ind i kampen igen med nogle store individuelle fejl, og derfor endte AaB til sidst med at tabe generalprøven.

Zaglebie Lubin - AaB 3-1 (1-1) Mål: 0-1 Mathias Ross (18. minut), 1-1 Szymon Kobusinski, 2-1 Rafal Adamski (straffespark, 58. minut), 3-1 Szymon Kobusinski (78. minut)

AaB's opstilling (4-3-3): Josip Posavec - Kristoffer Pallesen, Mathias Ross, Lars Kramer, Jakob Ahlmann - Malthe Højholt, Pedro Ferreira, Iver Fossum - Allan Sousa, Kasper Høgh, Lucas Andersen (Louka Prip, 46. minut) VIS MERE

- Jeg hader at tabe, og jeg hader, når vi giver for nemme mål væk, men det er på den anden side noget, der simpelthen skal barberes væk. Bortset fra Lars Kramer var det første gang, at folk spillede 90 minutter her i opstarten, og det kunne man godt se til sidst.

- På mange områder så jeg dog noget af det, som vi har arbejdet med, men det er klart, at tingene skal skærpes, inden det bliver alvor. Jeg var mest tilfreds med vores anden halvleg, hvor vi var bedre til at spille fremad. Vi var mere modige og mere dynamiske på den sidste tredjedel, så jeg er mest glad for de sidste 45 minutter, selv om det er der, vi taber kampen, siger AaB-træner Lars Friis.

Mathias Ross tog heller ikke lørdagens nederlag så tungt.

- Jeg står egentlig med en okay fornemmelse, for der var meget indhold, der var rigtig fint. Første halvleg var blandet, men anden halvleg var god på trods af resultatet, mener Mathias Ross.

Det var de individuelle fejl, der kostede, og i den henseende indtog AaB's nye målmand Josip Posovac en uheldig hovedrolle. Først var kroaten alt for længe om at afvikle et udspark, så Szymon Kobusinski kunne komme imellem og tackle bolden i mål, og i anden halvleg begik Posovac et straffespark, som Rafal Adamski scorede på.

- Josip har haft en turbulent uge. Han havde en ekstra fridag og skulle derfor være kommet herned en dag senere, da han så blev forsinket af en flyaflysning. Han har ikke haft det ønskede forløb, men han er en fantastisk målmand, der har prøvet en masse.

- Han skal nok være der, når der bliver fløjtet op. Det er jeg slet ikke bekymret for. Ligesom angribere lever af at lave mål, lever han af at holde målet rent, så han skal have nogle gode oplevelser, men det er en rigtig god spiller, vi har fået der, mener Lars Friis.

Da AaB i sidste uge tabte til FC Midtjylland i en testkamp, var store personlige fejl i defensiven også skyld i mål, men den tendens tager Mathias Ross også med ophøjet ro.

- Jeg føler lidt, at det er sådan en opstartsting. Vi skal ordentligt ind i rytmen, og i dag var det første gang for mange af os, at vi spillede 90 minutter, og så vil der opstå nogle fejl. Men når det virkelig gælder, skal vi være lidt mere kyniske og sparke boldene væk i stedet for at løbe de store risici, siger Mathias Ross.

AaB's enlige scoring i lørdagens kamp faldt, da Mathias Ross var først over en returbold efter en afslutning fra Allan Sousa, men generelt kom Lars Friis' tropper frem til for lidt trods et spillemæssigt overtag.

- Vi skal have nogle flere afslutninger. Jeg synes, at vi forsømte at få sparket på mål, så det skal vi arbejde med, siger Lars Friis.