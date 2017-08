Ny målmand til AaB på kort kontrakt

FODBOLD: AaB har for den resterende del af kalenderåret 2017 skrevet kontrakt med Tamati Williams, der senest har optrådt hos hollandske RKC Waalwijk.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

33-årige Tamati Williams opnåede 45 officielle kampe for den hollandske klub, ligesom spilleren også er noteret for en enkelt A-landskamp for sit hjemland New Zealand.

Tamati Williams har ligeledes hollandsk pas og er derfor spillebrettiget med det samme for AaB.

- Michael Lansings rygskade og salget af Nicolai Larsen har betydet, at vi inden for relativ kort tid har skullet finde en kvalificeret back up til Jacob Rinne, og det er heldigvis faldet på plads med aftalen med Tamati Williams, oplyser Allan Gaarde, sportsdirektør i AaB.

- Tamati er bevidst om, at han først og fremmest er tilknyttet som reserve, men han er også selv meget målrettet omkring med professionalisme og sin rutine at bidrage positivt til vores træningsmiljø, tilføjer han.

Sportsdirektøren siger, at transfervinduet er lukket for AaB’s vedkommende:

- Med mindre der sker noget meget overraskende i de kommede timer, så er vi der, hvor vi skal være. Vi er lykkedes med at tiltrække en række førsteprioriteter i alle tre kæder, og vi mener alt i alt, at vores trup er blevet styrket og fremstår absolut konkurrencedygtig.

AaB har i dette transfervindue tilknyttet Jacob Rinne, Kristoffer Pallesen, Jores Okore, Filip Lesniak, Pavol Safranko, Yann Rolim, Michael Lansing og Tamati Williams, ligesom U/19-spillerne Marco Ramkilde, Nikolaj Lyngø og Mathias Andersen er rykket op i Superligatruppen.

Næste opgave for AaB er opgøret i DBU Pokalen på udebane mod Viborg F.F. torsdag 7. september.