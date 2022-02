Ny melding om AaB's trænerjagt: Sportschef bekræfter dialog

FODBOLD:Superligaklubben AaB har nu været uden cheftræner i 28 dage, og når de fredag spiller den sidste testkamp før forårssæsonen, vil assistentterne Oscar Hiljemark og Rasmus Würtz fortsat stå i spidsen for holdet.

Aalborgenserne har lavet en forhåndsaftale med Viborg FF's Lars Friis om, at han tiltræder som cheftræner 1. august. Nu bekræfter sportschef Inge André Olsen dog, at man er i dialog med superligakonkurrenterne om et fremrykket skifte.

- Vi har jo sagt, at situationen måske er lidt anderledes nu (efter at Viborg FF har ansat Jacob Friis som ny cheftræner, red). Så jeg vil godt bekræfte, at vi har talt med Viborg, men det er altid svært at sige, hvor konkret den dialog er. Vi er i hvert fald ikke der, hvor der er nogen afklaring, siger AaB's sportschef.

Dispensation løber længe endnu

Inge André Olsen tør derfor heller ikke komme med et bud på, hvornår Lars Friis endegyldigt kan stemple ud af Viborg og begynde sit arbejde i AaB.

- Timingen er jo ikke noget, vi selv helt bestemmer. Vi må se, om der kommer noget ud af dialogen, men ellers er vi helt trygge ved at køre videre med vores aktuelle stab.

AaB har i øjeblikket en dispensation, der blev udstedt i det øjeblik Martí Cifuentes officielt forlod klubben til fordel for svenske Hammarby. Hverken Oscar Hiljemark eller Rasmus Würtz har nemlig den nødvendige Uefa Pro-licens, men ifølge Inge André Olsen udløber dispensationen først i sidste halvdel af marts. Derfor føler han ikke noget tidspres.

- Vi ved, at vi let kan løse problemet med P-licensen, for der har vi mange muligheder på hånden, hvis det skulle blive aktuelt, fastslår nordmanden.

Vil du høre mere om AaB, er der mulighed for det i Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten. Her bliver der i de seneste udgave blandt andet set på trænersituationen og transfervinduet. Podcasten kan findes på nordjyske.dk/lyt, og hvor du ellers lytter til dine podcasts.