Ny midtstopper banker på til AaB's startellever: - Jeg respekterer trænerens valg

FODBOLD:Anders Hagelskjær har i ligaregi taget hul på sin AaB-tid med rollen som indskifter. Det var også tilfældet, da midtstopperen fredag kom ind i slutningen af kampen mod OB.

Her scorede den tidligere Silkeborg-forsvarer målet til slutresultatet 2-0, hvilket satte prikken over i'et på Hagelskjærs bidrag til kampen. Det får ham dog ikke til at forlange en snarlig plads i startopstillingen, hvor Mathias Ross, Rasmus Thelander og Daniel Granli har ageret treback-trio.

- Jeg gør mit, når jeg kommer ind. Jeg vil bevise over for træneren, at hvis der er brug for mig, så kan han stole på mig. Så lader jeg det være op til ham. Jeg har forståelse for, hvis han vælger de andre. De gør det også godt, siger Anders Hagelskjær.

- Vi er fire midtstoppere, der leverer på højt niveau. Jeg har hele tiden respekteret hans valg, siden vi også har vundet mange kampe. Nogen siger don't change a winning team, og sådan er det jo nu. Jeg får nogle gode indhop og får nogle minutter. Det vigtigste for mig er at vise, at jeg kan bidrage med noget, tilføjer han.

Midtstopperens første mål i AaB-trøjen blev efter et hjørnespark, og det havde han ikke nødvendigvis regnet med på forhånd.

- Jeg har jo en god højde, så jeg sætter også en dyd i standardsituationerne - både defensivt og offensivt. Jeg har også scoret et par mål på dem i en træningskamp en gang imellem, men det har ikke været så meget i ligaen, siger den 24-årige.

Arbejdet med dødbolde i AaB har dog kastet noget af sig for den nyeste midtstopper i mandskabet.

- Der er ingen tvivl om, at vi generelt har stor fokus på det. Det kan være kampafgørende, og det blev det igen. Det kan give mange point, og der skal stor cadeau til folkene omkring det, siger Anders Hagelskjær.

